นายกฯ หารือเอกชนฝรั่งเศสด้านแฟชั่น

วันนี้ (8 มีนาคม 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบหารือกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ของฝรั่งเศส โดย-เวลา 11.30 น. (เวลาท้องถิ่นกรุงปารีส) นาง Bénédicte Épinay ผู้บริหารบริษัท Comité Colbert ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของแบรนด์สำคัญ ๆ ของฝรั่งเศส โดยสมาชิกของ Comité Colbert ประกอบด้วยสมาชิกประเภทเเบรนด์สินค้าชั้นนำ 93 เเบรนด์ สถาบันทางวัฒนธรรม 18 สถาบัน และแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นในยุโรป 6 แบรนด์โดยองค์กรฯ มีการจัดเสวนา และ lecture เพื่อต่อยอดให้เกิดความร่วมมือ และเพื่อผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเชิญประธานและสมาชิกองค์กรฯ เยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับซอฟพาวเวอร์ หารือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมมือพัฒนาสินค้าไทย นำวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าให้ตอบโจทย์ตลาดสินค้า ตลอดจนสัมผัสประสบการณ์ศิลปะและงานฝีมือไทยด้วยตนเอง- เวลา 12.10 น. (เวลาท้องถิ่นกรุงปารีส) นาย Emmanuel Perrin, Head of Specialist Watchmakers Maisons บริษัท Richemont Group ซึ่งเป็นบริษัทสินค้าประเภทแฟชั่นโดยเป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆ อาทิ Cartier, Chloé และ Dunhill ถือเป็นบริษัท luxury goods รายใหญ่อันดับ 3 ของโลก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อให้เกิดเกี่ยวกับประเด็นคืนภาษีอากร (tax refund) โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การสนับสนุน เป็นส่วนหนึ่งของ Ease of doing business