“อนุชา” ถกความมั่นคงทางอาหาร กับ ปธ.CFS ไทยพร้อมร่วมมือขจัดคนอดอยากหิวโหยยั่งยืนในปี 2030

วันนี้ (22 ก.พ.) ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารกับ H.E. Ms Nosipho JEZILE (โนซิโฟ เจซิลเล) ประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (Committee on World Food Security: CFS)นายอนุชา เปิดเผยว่า ประธาน CFS มีความกังวลว่า นับตั้งแต่ CFS ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) ได้เป็นกลไกสำคัญภายใต้สหประชาชาติ ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และคำแนะนำในหัวข้อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ในระดับโลก (Global policies, recommendations and guidance) แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ หากดูจากจำนวนคนอดอยากหิวโหยที่เพิ่มขึ้น เป็นเรื่องท้าทายในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 จึงขอให้ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยสนับสนุนแนวทางและคำแนะนำของ CFS นำไปปฏิบัติ และ CFS ยินดีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ประเทศไทยต่อไปทางด้าน นายอนุชา ได้ชื่นชมความพยายามของ CFS ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อมนุษยชาติให้มีความมั่นคงทางอาหาร มีโภชนาการที่ดี และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยไทยขอสนับสนุนพร้อมทำงานร่วมกับ CFS อย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสดีที่ตอนนี้ ผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO ทำหน้าที่ใน CFS Bureau member (คณะกรรมการบริหารของ CFS) ร่วมกับจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุน CFS ได้เต็มที่ และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าไทยสามารถปรับใช้ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติของ CFS ได้ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันต่อไป