“เศรษฐา” ย้ำตั้งใจอยู่ 4 ปี สู้เพื่อ ปชช. ไม่มีอะไรบั่นทอน อดทนสูงขึ้นเยอะ ยอมรับไม่ชอบสีส้ม แต่ไม่เกี่ยวการเมือง

วันนี้ (27 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.47 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า มายังห้องผู้สื่อข่าว 2 เพื่อพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนและได้สอบถามเรื่องการปรับปรุงห้องทำงานผู้สื่อข่าว ก่อนกล่าวยืนยันว่า ตนไม่เคยพูดว่าจะย้ายห้องผู้สื่อข่าว ไปตีความกันเอาเอง ตนต้องการปรับปรุงใหม่ทำให้ดีขึ้น ห้องใหญ่ขึ้น สะดวกสบายขึ้น เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้ นายกฯใส่ถุงเท้าสีส้ม ซึ่งแตกต่างจากทุกวันที่ใส่สีแดง นายกฯกล่าวว่า ตนใช้ว่าสีแสด ตนไม่ชอบสีส้ม เมื่อถามว่า ทำไมถึงชอบสีแสด นายกฯ กล่าวว่า ไม่รู้เหมือนกัน อย่าบิดไปการเมือง ตนใส่สีแสดมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ตนชอบใส่สีแดงมากที่สุด สีเขียว สีม่วง สีชมพู ก็มีนายกฯ กล่าวอีกว่า ส่วนความรู้สึกที่ได้มาทำงานกับนักข่าวการเมือง ไม่ได้มีปัญหา ทุกคนต่างมีหน้าที่และไม่ได้รู้สึกโกรธเมื่อถูกตั้งคำถามอย่างแรง เพราะเข้าใจดีว่าหน้าที่ผู้สื่อข่าวคือการสื่อสาร และไม่ได้มองว่านักข่าวยั่วจนเกินไป ตนไม่มีอะไรทั้งสิ้น ไม่ได้มีความรู้สึกภาพลบกับผู้สื่อข่าว ก็อย่างที่ตนบอกทุกคนมีหน้าที่ นักข่าวก็อยากได้สิ่งที่อยากได้ ตนก็อยากทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เมื่อถามว่านายกฯมีความตั้งใจจะอยู่ 4 ปีใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า “ความตั้งใจผมอยู่ 4 ปี” เมื่อถามว่าคิดว่าต้องสู้เยอะหรือไม่ที่ต้องอยู่ 4 ปี นายกฯ กล่าวว่า เป็นธรรมดาก็ต้องสู้เยอะ สู้กับตัวเอง สู้กับความคาดหวัง ความต้องการของประชาชน แน่นอนตนสู้อยู่แล้ว ถ้าเราหยุดทำงานไม่มีผลงานเมื่อไหร่มันบ่งบอกถึงจุดจบเมื่อถามว่า เตรียมพลังไว้เต็มที่ สู้ไหวใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า so far so good ก็ยังไหว ไม่มีอะไรที่ทำให้บั่นทอนหรือคิดถอย ไม่มี เมื่อถามว่า 3 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกตัวเองแก่ลงหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ร่างกายแย่ลง แต่ว่ามีความอดทนสูงขึ้นเยอะ