“ธนกร” ชี้ แก้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ต้องทำทั้งองคาพยพ บูรณาการทุกฝ่าย ดึงภาคประชาชนร่วม

มท.เจียด 1 ล้าน จากงบฯไปพลางก่อนปี 66 สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 67

มท. ตัดงบ 1 ล้าน จากงบฯไปพลางก่อนปี 2566 สนับสนุน กรมสุขภาพจิต ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ส่วนงบฯ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัด 76 จังหวัด แจงให้ใช้งบฯไปพลางก่อนก้อนเดียวกัน เฉลี่ยจังหวัดละ 1.08 แสนบาท ใ