นายกฯรับฟังการนำเสนอ "ประเทศเป้าหมายสำคัญสำหรับการทูตศก.เชิงรุก" มอบนโยบายทีมไทยแลนด์

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.30 น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้ารับฟังการนำเสนอ เรื่อง “ประเทศเป้าหมายสำคัญสำหรับการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก” นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้เมื่อเดินทางถึง นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปกับเอกอัครราชทูตไทยจากทั่วโลกที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละเวลามาประชุมร่วมกันใน 2- 3 วันนี้ โดยถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานในการทำการทูตเชิงรุกในอนาคต ซึ่งจากการบรรยายสรุปชื่นชมว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้กล่าวถึง 7C : Common Goal ประกอบด้วย Customer-centric / Co-creation / Cooperation / Connectivity / Care / Can do มีแนวทางที่สรุปได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อว่า ถึงแม้การทำงานจะเจออุปสรรค แต่ถ้าเรามี Can Do Attitude และถ้าสามารถทำลายกำแพงได้ เชื่อว่าศักยภาพไทยจะได้นำมาเผยแพร่ในเวทีโลกอย่างแน่นอนการมารวมตัวในวันนี้ถือเป็นช่องทางพูดคุยอย่างเปิดเผย นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำรัฐบาล ประสงค์และอยากเห็นกระทรวงการต่างประเทศเป็น กระทรวงเกรด A ช่วยผลักดันและเอื้อให้การปฏิบัติหน้าที่ในเวทีโลกให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และอยากให้มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานช่วยเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน ซึ่งในการประชุมและรับฟังการนำเสนอ ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนในช่วงเวลา 2 วันที่ผ่านมานี้ ทำให้มีความชัดเจนในนโยบายการทำงาน ทำงานร่วมมือกันในหลายภาคส่วน เพื่อนำศักยภาพของไทยไปสู่เวทีโลก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมแนวทางการจัดประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่ประกอบเป็นทีมไทยแลนด์นี้ และนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่า ขอฝากอนาคตของประเทศไทยไว้ในมือทุกคนด้วย