เผย “เศรษฐา” พบ “ปูติน-สี จิ้นผิง” ที่จีน พรุ่งนี้ หารือกระชับสัมพันธ์แบบไร้ขีดจำกัด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 ต.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation: BRF) ครั้งที่ 3 ตามคำเชิญของ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงจะเดินทางต่อไปยังกรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN-GCC Summit) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2566มีรายงานว่า ในวันที่ 17 ตุลาคม นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบกับ ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนจีน และพบหารือกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพื่อกระชับความสัมพันธ์แบบ “ไร้ขีดจำกัด” ระหว่างสองประเทศ ทั้งนีั ปธน.ปูติน จะร่วมการประชุมหนึ่งแถบ-หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Forum) ที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม นี้