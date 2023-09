หวั่น! แผนบริหารน้ำ รบ.เศรษฐา ซ้ำซ้อน! งบฯ 67 กว่า 3.3 แสนล. ที่ "ปธ.ป้อม" เห็นชอบ -"มท."สั่ง จังหวัดขยายแผน งบฯ68

วันนี้ (25 ก.ย.2566) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนํ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ภายหลัง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ดำเนินการตาม สำนักงบประมาณ (สงป.) ที่กำหนดปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง) โดยให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงคำของบฯ 2567 ภายใน 6 ต.ค.2566"เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2568 ไม่ซํ้าซ้อนกับคำของบ ปี2567 จึงขยายระยะเวลา เป็น 6 ต.ค.2566"คาดว่า 7 ส.ค. - 9 ต.ค.2566 หน่วยงานของรัฐ และ อปท. จะเริ่มจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการผ่านระบบ Thai Water Plan โดยต้องสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566-2580)กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐ และอปท. ตรวจสอบและยืนยันนำส่งข้อมูล (Sign off 1) ภายใน 12 ต.ค.2566 และคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้า พิจารณา Sign off 2 ภายใน 3 พ.ย. 2566คาดว่า ต.ค. - พ.ย.2566 เข้าสู่การพิจารณาของ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เพื่อรวบรวมแผนปฏิบัติการจากระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ ระดับจังหวัดก่อนจัดทำแผน และเสนอให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัดพิจารณาส่วนการเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของ "คณะกรรมการลุ่มน้ำ" และคณะกรรมการทรัพยากรนั้าแห่งชาติ (กนช.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ จะพิจารณา ในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค.2566คาดว่า สทนช.ภาค 1 - 4 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มนํ้า จะรวบรวมแผนปฏิบัติการลุ่มนํ้า จำนวน 22 ลุ่มนํ้า จากระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำจัดทำแผน และเสนอให้คณะกรรมการลุ่มนํ้า ให้ความเห็นซึ่ง สทนช.ภาค 1 - 4 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลุ่มนํ้า SIGN OFF 3 จะรวบรวมเสนอ กนช. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ พิจารณา และคาดว่า จะเสนอคณะรัฐมนตรี ระหว่าง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 เพื่อเสนอเห็นชอบต่อไปสำหรับแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวงเงินรวม 334,256 ล้านบาท 59,334 รายการ มหาดไทย ได้รับจัดสรร 142,115 ล้านบาท โดยไตรมาสสอง พบว่า มีงบประมาณคงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 23,330.1434 ล้านบาทขณะที่ แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2565 และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปี 2567 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี วงเงิน 337,736 ล้านบาท จำนวน 63,614 โครงการ ผ่านระบบ Thai Water Planตามแผน กลุ่ม Y1 ภายในกรอบวงเงิน รวมจำนวน 26,521 โครงการ วงเงิน 184,530 ล้านบาท และแผน กลุ่ม Y2 ภายในกรอบวงเงิน รวมจำนวน 37,093 โครงการ วงเงิน 153,206 ล้านบาท.