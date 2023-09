ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

ซีพี ออลล์ มอบรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20 เชิดชูนักเขียนไทย “เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม” ของ “นิตา มาศิริ” คว้ากวีนิพนธ์อันดับ 1 “ควันหลง และ หมอกขาว” ของ “มนัสวี โรจนพรรณ” ประเภทการ์ตูน ขณะ “หมาป่ากลางมหาสมุทร” ของ “ประชาคม ลุนาชัย” ได้นิยายยอดเยี่ยม ด้านรวมเรื่องสั้น “สู่อนาคตกาล” ของ “อุเทน พรมแดง”วันที่14 ก.ย. 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดพิธีมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานมอบรางวัล และแสดงปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดยมีนักเขียน นักวาดการ์ตูน บรรณาธิการ และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯนายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” เป็นหนึ่งในโครงการ "ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน" ของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ตามปณิธานของบริษัทคือ “Giving and Sharing” โดยคัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดี (ทั่วไป) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ และสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน“โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นโครงการที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นเวทีซึ่งเชิดชูและเป็นกำลังใจให้นักเขียนไทยได้พัฒนาฝีมือหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพ กระทั่งก้าวสู่ปีที่ 20 ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และเป็นเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้เป็นหนทางของการพัฒนาคนนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของซีพี ออลล์ ในด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนที่ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้สังคมไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนและร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านการเขียนให้เติบโตต่อไป เพราะองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดจากการอ่านและผลงานเขียนที่มีคุณภาพ เมื่อได้ออกสู่สังคม จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป”ทั้งนี้ ในปีนี้มีผลงานประเภทต่าง ๆ ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน โดยผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 มีดังนี้ประเภทกวีนิพนธ์ ชนะเลิศ “เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม” ของ “นิตา มาศิริ” รองชนะเลิศอันดับ 1 “ดินแดนบันไดงู” ของ “วิสุทธิ์ ขาวเนียม” รองชนะเลิศอันดับ 2 “มิปรารถนาเป็นอื่น” ของ “กวิสรา ม่วงงาม” และรางวัลยกย่องการสืบสานวรรณศิลป์ท้องถิ่น “การเวกครวญ” ของ “พันดา ธรรมดา” และหนังสือแนะนำ “ซ้อนซับกับโลกทึมเศร้า” ของ “บัญชา อ่อนดี”ประเภทการ์ตูน ชนะเลิศ “ควันหลง และ หมอกขาว” ของ “มนัสวี โรจนพรรณ” รองชนะเลิศอันดับ 1 “10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI บ้านนี้หมาไม่เห่า” ของ “พลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “My playlist KANIS x Whal&Dolph” ของ “KANIS”ประเภทนวนิยาย ชนะเลิศ “หมาป่ากลางมหาสมุทร” ของ “ประชาคม ลุนาชัย” รองชนะเลิศอันดับ 1 “หนึ่งนับวันนิรันดร” ของ “กิตติศักดิ์ คงคา” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “Z Diary” ของ “พัณณิดา ภูมิวัฒน์”ประเภทรวมเรื่องสั้น ชนะเลิศ “สู่อนาคตกาล” ของ “อุเทน พรมแดง” รองชนะเลิศอันดับ 1 “เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน” ของ “อุเทน พรมแดง” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล” ของ “นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง”ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ “เหมือนหั่นหัวหอม” ของ “สองขา” รองชนะเลิศอันดับ 1 “เจ้าปลาสายรุ้ง” ของ “วรรณมันตา” รองชนะเลิศอันดับ 2 “โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไป” ของ “วงเวลา” และหนังสือแนะนำจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ “คลองที่แสงดาวเต็มฝั่ง” ของ “ภาณุมาศ ภูมิภาวร”, “ญิฮาดในรัฐอิสลาม” ของ “สามารถ ทองเฝือ” และ “มหัศจรรย์ พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3)” ของ “สุมาลี”ประเภทสารคดี ชนะเลิศ “กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม” ของ “กุสุมา รักษมณี” รองชนะเลิศอันดับ 1 “Ultraman เส้นชัยไร้เหตุผล” ของ “นิ้วกลม” รองชนะเลิศอันดับ 2 “แม่นาก ภาคสมบูรณ์ : MAE NAK CLASSICAL GHOST OF SIAM” ของ “เอนก นาวิกมูล” และหนังสือแนะนำจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ “ควอนตัม จากแมวพิศวง... สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์” ของ “บัญชา ธนบุญสมบัติ”, “ประวัติศาสตร์แมว : A HISTORY OF CATS” ของ “ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล”, “แม่ ฉัน และอัลไซเมอร์” ของ “ชลจร จันทรนาวี”,“ราษฎรปฏิวัติ : ชีวิตและความฝันใฝ่ของคนรุ่นใหม่สมัยคณะราษฎร” ของ “ณัฐพล ใจจริง” และ “เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย” ของ “นักรบ มูลมานัส”ขณะที่ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ชนะเลิศ “ฤดูฝูงผึ้งป่าอดอยาก” ของ “ณรงค์ชัย แสงอัคคี” และรองชนะเลิศอันดับ 1 “คำ | สาร | ภาพ” ของ “วรพจน์ ทรัพย์เมฆ” ทั้งนี้ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน หมวดนวนิยายขนาดสั้น และหมวดรวมเรื่องสั้นไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัลรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรซีพี ออลล์ ได้เตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดในครั้งที่ 21 ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ (4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยายขนาดสั้น และรวมเรื่องสั้น) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และเงินรางวัล 100,000 บาท (สำหรับรางวัลชนะเลิศ ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrcpall.com