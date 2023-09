“พิธา” ติดโผหมวดผู้นำ Times 100 Next ระบุรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง แย้มอาจไปร่วมงานกาล่าที่นิวยอร์ก

วันนี้ (14 ก.ย.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์อินสตาแกรม ภายหลัง นิตยสารไทม์ (Times) เปิดเผยรายชื่อ 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต Times 100 Next โดยมีชื่อติดโผเป็น 1 ใน 100 รายชื่อของ Times 100 Next ในหมวดหมู่ผู้นำ (Leaders)โดยนายพิธา ระบุว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็น Times 100 next จากนิตยสารไทม์ ร่วมกับ President of EU parliament, รัฐมนตรีสกอตแลนด์ เซียร์ราลีโอน, ผู้ว่าไทเป มอนนาเรย์ กาฐมาณฑุ, นักการเมืองญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาอาจจะเดินทางไปนิวยอร์ก งานกาลา ของ TIME 2023 แล้วแวะเจอพี่น้องคนไทยที่สหรัฐฯไปในตัวด้วยครับ :)