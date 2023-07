นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จการจัดแสดง “Thai Pavilion”

วันที่ 26 ก.ค. 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมความสำเร็จจากการจัดแสดง “Thai Pavilion” ในเทศกาล “Russian Creative Week. Moscow Fest” ณ สวนสาธารณะ Gorky Park กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดงผลงานในเทศกาลสำคัญประจำปีของกรุงมอสโก แสดงถึงความนิยมในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย พร้อมนำเสนอศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในฐานะสังคมแห่งนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ (innovation and creative society)รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การจัดแสดง Thai Pavilion เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถานบันการศึกษาไทยทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Agency: CEA) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries Agency: CIA) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลกรุงมอสโก โดยในปีนี้ไทยได้จัดแสดงภายใต้แนวคิด “Creative Thai Festival: Lively Thai in Moscow” ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงผลงานที่แสดงถึงทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ได้แก่ สิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ หัตถกรรม เซรามิก รวมถึงงานฝีมือที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาดั้งเดิมประยุกต์เข้ากับศิลปะร่วมสมัย เช่น การนำเสนอภูมิปัญญาของอาณาจักรล้านนาผ่านหัตถกรรมเครื่องไม้เคลือบด้วยยางรัก เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง รวมถึงสิ่งทอถักสีเรืองแสง และการนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรลังกาสุกะผ่านลวดลายบนผ้าบาติก พร้อมทั้งนำเสนอวิถีชีวิตผ่านแผ่นพับ เช่น เรือกอและ เวาบูลัน หนังตะลุง เครื่องราง กรงนก และเครื่องจักสาน นอกจากนี้ยังได้นำเสนอตัวอย่างภาพยนตร์ เกมและแอนิเมชันไทย ซึ่งสนับสนุนโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์เเห่งชาติ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย (Thai Animation and Computer Graphic Association : TACGA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (Thai Game Software Industry Association : TGA)โดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับเสียงตอบรับและความสนใจเป็นอย่างมาก จากทั้งผู้เข้าชม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านวัฒนธรรม ผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ bloggers ชาวรัสเซีย และสื่อมวลชนต่าง ๆ ต่อผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และสิ่งทอของไทยที่นำวัสดุท้องถิ่นมาแปรรูป พัฒนาต่อยอดด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้นักออกแบบของไทยและรัสเซียได้ใช้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ซึ่งสามารถต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างความร่วมมืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต สอดคล้องกับข้อมูลดัชนีการสำรวจศักยภาพทางด้าน Soft Power ทั่วโลก (Global Soft Power Index 2023) ของ Brand Finance ซึ่งไทยมีพัฒนาการต่อเนื่อง โดยปัจจุบันไทยอยู่ในอันดับที่ 41 จากจำนวน 121 ประเทศ และคาดการณ์มูลค่าของตราสินค้า (Brand Value) ของไทย จำนวนกว่า 506 พันล้านเหรียญสหรัฐ“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าความสำเร็จจากผลตอบรับดังกล่าวจะเป็นอีกส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย เชื่อมโยงต่อยอดถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนำเสนอในงานเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก” นางสาวรัชดาฯ กล่าว