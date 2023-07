นายกฯ ต้อนรับ ปธ.สภาที่ปรึกษาซาอุฯ เยือนไทยทางการ ฐานะแขกวุฒิสภา หนุนร่วมมือนิติบัญญัติ

วันนี้ (20 ก.ค.) เวลา 10.00 น. ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ดร.อับดุลเลาะห์ โมฮัมเหม็ด อิบราฮิม อัล-ชีค (H.E. Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh) ประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของวุฒิสภา พร้อมด้วย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ซาอุดีอาระเบีย นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ภายหลังเสร็จสิ้น นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้นายกรัฐมนตรีต้อนรับ และขอบคุณคณะสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ โดยเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเชื่อมั่นว่า จะเป็นส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างวุฒิสภาไทยกับสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (The Consultative Assembly of Saudi Arabia) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในประเด็นข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่จะเอื้อต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้พัฒนา ไปอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศกลับสู่ปกติอย่างสมบูรณ์ จากการที่นายกรัฐมนตรีเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการครั้งประวัติศาสตร์ ตามคำเชิญของเจ้าชาย มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านพลังงาน การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ความมั่นคง การศึกษา วัฒนธรรม การโรงแรม และด้านสุขภาพนับเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนความอยู่ดีกินดีของประชาชนประธานสภาที่ปรึกษาฯ ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี ชื่นชมบรรยากาศของประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติ ให้อิสระ และเสรีภาพแก่ประชาชนทุกฝ่าย พร้อมเชื่อมั่นว่า การพบปะหารือที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นอย่างดี รวมทั้งเชื่อว่าการหารือนับจากนี้จะช่วยต่อยอดการพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม ทั้งในระดับราชวงศ์ ระดับรัฐบาล และระดับประชาชน โดยซาอุดีอาระเบียยินดีจะนำทุกข้อพิจารณาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันไปหารือเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ด้านความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งสองยินดีที่จะสานต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกัน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจ ยินดีที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)ด้านการท่องเที่ยว ซาอุดีอาระเบียมีแนวทางที่จะยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางพิเศษ และสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งนี้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศด้านความร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศ ไทยและซาอุดีอาระเบียพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือผ่านกรอบความร่วมมือองค์กรพหุภาคีระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) และคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council – GCCในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะชีช อัลชะอูด และ เจ้าชาย มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยไทยพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือและรักษาบรรยากาศที่ดีระหว่างกัน ด้วยการวางรากฐานความสัมพันธ์เพื่อส่งมอบให้รัฐบาลต่อไปในอนาคตทั้งนี้ รายนามคณะสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มีดังนี้1. ดร.อับดุลเลาะห์ โมฮัมเหม็ด อิบราฮิม อัล-ชีค (H.E. Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh) ประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย2. นายอับดุรเราะห์มาน อัลดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี (H.E. Mr. Abdulrahman A. Alsuhaibani) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย3. Dr. Hussain Nasser Alsharif สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ และรองประธานสมาพันธ์มิตรภาพรัฐสภาซาอุดีอาระเบีย - ไทย4. Dr. Esa Rfaiay Alotaibi สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ5. Dr. Attiyah Mohammed Alatawi สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ6. Dr. Asmaa Soliman Almoisheer สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ7. Mr. Khalid Abdulkarim Alturki อธิบดีกรมความสัมพันธ์และพิธีการทูต สภาที่ปรึกษาฯ8. Mr. Mohammed Hamad Albrahim ผู้อำนวยการกองพิธีการทูต สภาที่ปรึกษาฯ