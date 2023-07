นายกฯยินดีไทย-จีนร่วมมือส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เนื้อชิ้นส่วนไก่แช่แข็งเพิ่มเกือบ 100% ย้ำสัมพันธ์อันดี

วันนี้ (9ก.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเดินหน้าความร่วมมือด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยไปยังจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกเนื้อและชิ้นส่วนไก่แช่แข็งที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 100 ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในด้านนี้มีความใกล้ชิด และก้าวหน้าไปอย่างมาก ตอกย้ำการส่งเสริมสินค้าไทย คุณภาพสินค้า และการผลิตของไทย รวมถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐของไทยและจีนได้หารือถึงการส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์กันอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นที่น่ายินดีที่ล่าสุด สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Bureau of Import and Export Food Safety, General Administration of Customs, People’s Republic of China: GACC) ได้ขยายกรอบการส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดของไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ของไทยอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งร่างพิธีสารฯ เสนอผ่านกระทรวงต่างประเทศ ตรวจสอบเนื้อหา ก่อนนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบและมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามต่อไปโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งออกเนื้อและชิ้นส่วนไก่แช่แข็งจากไทยไปจีนก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยปัจจุบันมีโรงงานไทย 20 โรงงานที่สามารถส่งออกไปจีนได้ ซึ่งยอดการส่งออกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเกือบร้อยละ 100 ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา โดยนอกจากความร่วมมือที่กล่าวมาแล้ว กรมปศุสัตว์กับ GACC ยังเดินหน้ากระชับและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทั้งทางวิชาการ และทางด้านเทคนิค เพิ่มเติมอีกด้วย อาทิ การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของทั้ง 2 ฝ่าย เป็นต้น"นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่เดินหน้าเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างงานด้านมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ไทยไปสู่ระดับสากล ซึ่งทักษะเหล่านี้ยังจะเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการของไทย รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สินค้าไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดปศุสัตว์โลก" นายอนุชาฯ กล่าว