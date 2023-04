“เกาะกระดาน” ขึ้นอันดับ 1 ชายหาดดีที่สุดในโลก จาก World beach guide

วันนี้ (6 เม.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ชายหาดไทยถึง 5 แห่ง ติดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566 (Top 100 beaches on Earth 2023) จากเว็บไซต์ World beach guide ปลื้มเกาะกระดาน จังหวัดตรัง ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก สะท้อนความนิยมต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวไทย ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาด World Beach Guide ของประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับในหัวข้อ “100 อันดับ ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566” (Top 100 beaches on Earth 2023) (https://www.worldbeachguide.com/top-100-beaches-earth.htm) ซึ่งชายหาดจากประเทศไทยติดอันดับถึง 5 แห่ง ได้แก่อันดับ 1 เกาะกระดาน จังหวัดตรังอันดับ 9 หาดไร่เลย์ จังหวัดกระบี่อันดับ 18 หาดฟรีด้อม (Freedom beach) จังหวัดภูเก็ตอันดับ 21 แหลมหาด เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา และอันดับ 44 อ่าวโตนด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ระบุว่าประเทศไทยเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี มีชายหาดที่สวยงาม หาดทรายขาวละเอียดที่ทอดยาวตลอดแนวชายหาดเปรียบเหมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งเกาะกระดาน จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยเกาะกระดาน ถือเป็นสถานที่ที่มีเกาะที่สวยงามที่สุดและส่วนใหญ่ยังคงสภาพสมบูรณ์ อยู่ห่างจากทางใต้ของจังหวัดภูเก็ตและใกล้เกาะพีพีเพียง 2 – 3 ชั่วโมง จึงล้อมรอบไปด้วยความงดงามตามธรรมชาติ ซึ่งไม่มีผู้คนพลุกพล่านและเสียงรบกวน“นายกรัฐมนตรียินดีกับผลการจัดอันดับดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย ซึ่งเป็นอีกทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศที่สำคัญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สามารถต่อยอด สร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลได้อีกมาก พร้อมขอบคุณหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมใจกันสานต่อความนิยมของไทย เป็นไปตามกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ ซึ่งแต่ละจังหวัดสามารถนำเสนอรูปแบบ แนวทาง กิจกรรม อาหารการกิน ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นไปตามแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ต่อไป” นายอนุชาฯ กล่าวอนึ่ง หนึ่งในแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยปี 2566 ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนด ได้แก่ "Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters" ซึ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible tourism) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น