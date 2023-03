สุดเศร้า "น้องเพลง" โพสต์อาลัย "พ่อชนม์สวัสดิ์" หวังมีโอกาสเดินเล่น เต้นรำกับพ่อเล่นเพลงไม่มีวันจบ

วันนี้ (31มี.ค.) เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาวนักการเมืองคนดัง เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม กับอดีตภรรยา ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย ที่เพิ่งเสียชีวิตกะทันหัน เนื่องจากเกิดภาวะฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดด ขณะซ้อมแข่งรถยนต์ ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์โดยทางน้องเพลงได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ถึงคุณพ่อสุดที่รักว่า "I never knew this would be our last song when I made this present for you on your birthday. If I could get another chance, Another walk, another dance with him. I'd play a song that would never ever end How I would love love to dance with my father again.