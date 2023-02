คู่ฮอตศึกก้าวไกลไฟต์ “พิธา-ปิยบุตร” โชว์แม่ไม้สาวไส้เน่า มีทั้งมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ จับเสือมือเปล่า เอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น **ชอบกันมั้ยจ๊ะ?From My heart มอตโต้ "ลุงตู่" คิดเอง "ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ" ...ถ้าไม่อยู่แล้วจะคิดถึงนะจ๊ะ

ก่อนหน้านี้ ที่ยังไม่เข้าสู่โหมดเลือกตั้งอย่างจริงจัง ผลสำรวจจากโพลสำนักต่างๆ มักจะออกมาว่า พรรคเพื่อไทย กับ “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร ที่มากับสโลแกน “แลนด์สไลด์” จะยืนหนึ่ง... ตามมาด้วย ก้าวไกล และ “เสี่ยทิม” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นเต็งสอง จากนั้นถึงจะเป็น รวมไทยสร้างชาติ และ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เต็งสามแต่เมื่อเวลาใกล้วันเลือกตั้งเข้ามา แม้เพื่อไทย กับอุ๊งอิ๊ง จะยังมีคะแนนนำ แต่คนที่หายใจรดต้นคอ กลับเป็น “ลุงตู่” จาก รทสช. หรือโพลบางสำนักบอกว่า เป็น“เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทยมาแรง ส่วน “พิธา” และพรรคก้าวไกล เริ่มตกวูบ ถูกทิ้งห่างออกไป“ปิยบุตร แสงกนกกุล” อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เห็นแล้วก็อดรนทนไม่ได้ เลยโพสต์เฟซบุ๊ก วิพากษ์วิจารณ์ การบริหารพรรคก้าวไกล ยุค “เสี่ยทิม พิธา” ว่า เปรียบเหมือน “น้ำเต็มแก้ว” คือ“อยู่กับที่” ไม่โตไปกว่านี้แล้ว ตราบใดที่ไม่คิดเปลี่ยนแปลงสร้าง“พลังใหม่” ของตัวเอง ก็จะเป็นเพียงพรรคระดับรอง ส.ส.เขตอย่าหวัง อาจจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อสัก 30 ที่นั่ง จากนั้นก็รอความเมตตาจาก พรรคเพื่อไทย ดึงไปร่วมรัฐบาล แลกกับเก้าอี้รัฐมนตรี 2-3 ตำแหน่ง...หากพรรคก้าวไกลไม่คิดอะไรมาก ได้เท่าไรก็เท่านั้น รอบนี้ขอ“เกาะพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล” ไว้ก่อน ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไร ไม่ต้องคิดยุทธวิธีใหม่ ประคองตัวไปจนจบเลือกตั้ง แล้วรอ“พี่ใหญ่” เมตตาชวน “น้องเล็ก”ไปร่วมรัฐบาลแต่ถ้าพรรคก้าวไกล ต้องการเสียงมากกว่านี้ ก็ต้องแก้ปัญหา “แลนด์สไลด์” ของเพื่อไทยให้ได้ คือ ต้องทำให้คนเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีโอกาสชนะในเขตเลือกตั้งสูง ไม่ใช่พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล จะเข้าที่ 1 ไม่ใช่ที่ 2 หรือที่ 3 และต้องขีดเส้นแบ่งใหม่ ไม่ใช่ “ฝ่าย non ประยุทธ์ vs ฝ่ายประยุทธ์” ไม่ใช่ “ฝ่ายประชาธิปไตย vs ฝ่ายเผด็จการ” แบบเดิมๆ แต่ต้องเป็นการสู้กันระหว่าง “พลังเก่า vs พลังใหม่” และ พรรคก้าวไกล คือ ตัวแทนของพลังใหม่“ปิยบุตร” บอกว่า กระแสประชาชนตอนนี้ ต้องการเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนตัวนายกฯ และจะใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง แต่พรรคก้าวไกลกลับทิ้งจุดยืนเดิม ทิ้งแฟนพันธุ์แท้ของตัวเองแม้ “ปิยบุตร”จะไม่พูดออกมาตรงๆ แต่คนวงในก็รู้กันดีว่าที่พูดนั้นหมายถึงอะไร เพราะระยะหลังมานี้ “ก้าวไกล” ทำตัวห่างเหินจาก “กลุ่มสามนิ้ว” ไม่เคลื่อไหวเกี่ยวกับ ม.112 เหมือนเมื่อก่อน จึงเป็นที่ขัดอกขัดใจสายฮาร์ดคอร์ ทั้งที่เป็นส.ส.ในพรรค และที่เป็นแฟนคลับด้านนอกเจอตีแสกหน้าเข้าแบบนี้ “พิธา” ก็ถือโอกาสในวาระ ครบรอบ 3 ปี การยุบอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา โพสต์ความในใจ ถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ และเน้นไปถึง “ปิยบุตร”เป็นพิเศษ ... โดยย้อยไปถึงช่วงที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ แล้วหา “ผู้นำไม่ได้” ตนเองในขณะนั้น เพิ่งหย่าภรรยา และลูกยังเล็ก แต่ก็ยอมเสียสละมาสานงานต่อให้ ยอมทุ่มเททั้งตัว และจิตวิญญาณ จนกระทั่งพรรคเติบโตขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนี้ มีสมาชิกพรรค 7 หมื่นกว่า มากกว่าตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่เสียอีก“พิธา” บอกว่า อีก 3 เดือนก่อนเลือกตั้ง พลพรรคก้าวไกลกำลัง “เข็นครกขึ้นภูเขา” สู้กับอำนาจรัฐ อำนาจทุน แต่ “ปิยบุตร” กลับปล่อยเขื่อนออกมาที่ละโพสต์ๆ ให้น้ำไหลออก ซัดครกที่พวกเราเข็นอย่างเหน็ดเหนื่อย ไล่ลงมากองใหม่ จนบางทีเราลืมไปแล้วว่า ศัตรูตัวจริงของเราคือใคร เรากำลังสู้กับใคร เพื่ออะไร...“พิธา” บอกว่าเวลที่เหลืออยู่ประมาณ 3 เดือนก่อนเลือกตั้ง จะทบทวนตัวเอง และอยากให้ “ปิยบุตร” ทบทวนเช่นกัน คือ ต้อง“เลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ” เลิกทำตัวไม่เป็นมืออาชีพ ขอเวลาให้ตนเองและพรรค ได้มีสมาธิในการทำงานโค้งสุดท้าย ...หรือไม่อย่างนั้นก็ ปล่อยให้เราเสียสมาธิ ทิ้งโอกาสในการสู้ศึกเลือกตั้งและปล่อยให้ “3 ป.” ยังสืบทอดอำนาจต่อไป...เจอสวนมาแบบนี้ “ปิยบุตร” ก็ออกอาการหัวร้อน โพสต์ตอบโต้ ด้วยถ้อยคำแรงๆ ว่า“พิธา” เขียน “เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้ผม”...ผมจึงจำเป็นต้องตอบโดยละเอียดทุกประเด็น ประชาชน สมาชิก ผู้สนับสนุนพรรคจะได้รู้เสียทีว่า “คุณพิธา” เอารัดเอาเปรียบพวกผม ทีมงาน พนักงาน ทีมจังหวัดทั่วประเทศ ส.ส.และผู้สมัคร ส.ส.เพียงใด ใครกันแน่ที่ “มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ” ใครกันแน่ “จับเสือมือเปล่า”แต่ที่น่ารังเกียจ คือการเขียน “ขาวเป็นดำ ดำเป็นขาว” ว่าผมเป็นคนที่ “ไม่เป็นมืออาชีพ” มาทำลายพรรคก้าวไกล ... “คุณพิธา” เป็นพระเมสสิอาห์ มากอบกู้พรรค ส่วนผมกลายเป็นพวกทำลายพรรค?“ปิยบุตร”ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยอารมณ์ที่ยังคุกรุ่นว่า นับแต่วันนี้ จะเขียนอธิบายยาวๆไปเรื่อยๆ และพร้อมจะไปออกสื่อ อธิบายทั้งหมด ว่า“พิธา” ทำอะไรบ้าง จะปล่อยผ่านแบบนี้ต่อไปไม่ได้เรื่อง “ปิยบุตร-พิธา” ทะลักเดือด เมื่อวานนี้ (22ก.พ.) เป็นเรื่องฮอตในโซเชียลฯมาก “เสี่ยเอก” ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จึงออกหย่าศึก โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่า...“ครบ 3 ปี ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้มีอำนาจทำลาย poltical project ของเราไม่ได้ ชาวอนาคตใหม่ ผม ปิยบุตร พร้อมสนับสนุน #ก้าวไกล ส่ง พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป”และในที่สุด “ปิยบุตร” ก็ได้ได้รีทวิตข้อความดังกล่าวของ “ธนาธร” ไปยังทวิตเตอร์ ของตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้ลบข้อความที่ตอบโต้ “พิธา” อย่างรุนแรงในเฟซบุ๊กออกไปด้วย แล้วได้โพสต์ใหม่เพิ่มเติมว่า......ผมได้คุยกับ “คุณทิม” เรียบร้อยแล้วครับ ปรับความเข้าใจกันได้ดี ผมยืนยันว่า ในสถานการณ์หัวต่อหัวเลี้ยวทางการเมืองเช่นนี้ จำเป็นต้องมีพรรคก้าวไกล ผมสนับสนุนให้ “พิธา” และผู้บริหารพรรค นำพาพรรคก้าวไกลสู้ต่อไปในสนามการเลือกตั้ง... และขอโทษพนักงานพรรค ทีมงาน เครือข่ายต่างๆ เพื่อนส.ส. และผู้สมัครส.ส. สมาชิกพรรค และผู้สนับสนุนพรรคทุกคน ที่สร้างความกังวลใจ และทำให้ทำงานกันอย่างยากลำบาก...เป็นอันว่าพักยก “ศึกก้าวไกลไฟต์” ไว้เพียงเท่านี้ก่อน จะมีภาคสอง ภาคสามหรือไม่ ต้องติดตาม !!ส่งสัญญานชัดๆ มาแล้วว่าจะเลือกตั้ง 7 พ.ค. นี้ส่วนวันยุบสภาจะเป็น "วันธงชัย" อย่างที่คอการเมืองสายมูฟันธงไว้จะใช่หรือไม่ "ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม คนที่ถือฤกษ์ถือเคล็ดคนหนึ่งยังพลิ้วไหวไม่ตอบตรงๆ ตามสไตล์นะจ๊ะคอนเฟิร์มว่าลุงเป็น “สายมูตัวพ่อ” แค่ไหนก็ได้เห็นกันจากช่วงที่ ไปจันท์ ปันใจ และระยองฮิ “ลุงตู่” เอาฤกษ์เอาชัยหลังประกาศไทม์ไลน์เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งว่า พร้อม 500% ด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ไปไหว้ทุกที่ ไหว้ศาล ไหว้เจ้าฟังว่าไปจันท์เที่ยวนี้ ก็เข้าสักการะ ขอพรที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “ลุงตู่” ขอแบบเสียงดังๆว่า ให้มีชัยชนะในการทุกเรื่อง ขอให้ศัตรูทั้งปวงจงพินาศหมดสิ้นไป ขอให้สรรพสิทธิ์การงานจงพลันสำเร็จ บังเกิดลาภผล เพิ่มพูน ขอสิ่งที่ประสงค์ จงบรรลุสมปรารถนาทุกประการเสร็จจากสักการะบูชาขอพร “ลุงตู่”ก็เข้าสู่โมเมนต์ออดอ้อนชาวบ้าน ทำคะแนนสักหน่อย ไหนๆ ก็ไหนๆจะเลือกตั้งกันอยู่แล้ว ด้วยท่าทาง ลีลาที่เคยๆหยอดคำหวานแล้วก็ยกนิ้วโป้งชูให้ผู้มาต้อนรับ พร้อมกับกล่าวเป็นภาษาอังกฤษไม่ติดขัดว่า “From My heart จากหัวใจนายกฯ” แถมบางช่วงบางตอน ก่อนจากยังฝากรักไว้ด้วยคำพูดว่า "ถ้าไม่เห็นนายกฯ แล้วจะคิดถึงนะจ๊ะ"เรียกว่า มาถึงขั้นนี้แล้ว ลุงไม่กล้าชักช้าเสียเวลา หาเสียงได้ต้องหา อ้อนได้ต้องอ้อน แม้จะพูดบ่นกับสื่อหลายครั้งว่าลงพื้นที่แต่ละครั้ง ไม่ได้มาหาเสียงๆ มาวันนี้นายกฯมีเวลาในการบริหารราชการ ก่อนยุบสภาถึงประมาณเดือนมี.ค. อะไรที่ทำได้ก็ทำจริง มาดู มาเก็บตกผลงาน ที่ยังมีปัญหาความเดือดร้อน มาทำงานจริงจริง นะจ๊ะว่าแล้วก็ขยายความว่า ที่ว่าทำๆ อยู่นี่คือ การทำงานที่ "ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ" และที่ทำต่อจากที่ทำแล้ว ก็คือการต่อเติมที่มีอยู่แล้ว เช่นต่อเติมเรื่องบัตรสวัสดิการ ซึ่งก็ต้องหาเงินด้วยสร้างเศรษฐกิจใหม่มาเติม นี่แค่ยกตัวอย่างมาให้ฟังงานนี้ “ลุงตู่” จึงถือโอกาสทำงานไป "ขายของ"ไป ด้วยประโยค “ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ” ซ้ำๆย้ำๆ และยอมรับว่าเป็นสโลแกนหรือมอตโต้ใหม่ ที่จะใช้หาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า คิดมาด้วยตัวเอง เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะ ตอนนี้ที่ยังขาดก็คงจะเป็น "เพลง" ที่ลุงชอบแต่ง และเชื่อได้ว่า อีกไม่นานจะตามมาแน่ รอฟังซิงเกิ้ลใหม่ กันได้เลยวันนี้หากพี่ใหญ่3ป. "ลุงป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีแคมเปญ "มีรัก มีลุง" และ มีเพลง "ลุงป้อม700" ไว้ตะลุยหาเสียง "ลุงตู่" ผู้น้อง3ป.จะมี "ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ" งานนี้อยู่ที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งกันแล้วว่า ชอบกันมั้ยจ๊ะ