“ลุงตู่” พาคณะนางงามเดินชมทำเนียบฯ มอบดอกพุดซ้อนวันวาเลนไทน์

นางงาม

วันนี้ (14 ก.พ.) เมื่อเวลา 13.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เปิดโอกาสให้ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JKN Global Group Plc นำ MISS UNIVERSE 2022 พร้อมคณะเข้าพบที่ห้องรับรอง ตึกบัญชาการ 1 ภายหลังการเข้าพบนายกฯกล่าวกับสื่อมวลชนว่า ใครคิดว่าสวยกว่าให้ลุกมาเลย คนงาม งามน้ำใจใช่ใบหน้าก่อนพล.อ.ประยุทธ์ จะมอบดอกพุดซ้อนสีขาวให้คณะนางงาม พร้อมกล่าวว่า for you ดอกไม้นี้มีกลิ่นหอม ซึ่งในทำเนียบฯปลูกไม้หอมหลายชนิด จากนั้นถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก โดยพล.อ.ประยุทธ์ ชูมือไอเลิฟยู และกล่าวว่า Hello Thailand Hello UNIVERSE ก่อนกล่าวชักชวนคณะนางงามว่า come here และพาเดินเยี่ยมชมตึกภักดีบดินทร์และตึกไทยคู่ฟ้า