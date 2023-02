นายกฯ หวานบอกมีความรักให้ ปชช.ทุกวัน โว 8 ปี ผลงานมีให้เห็น เหน็บหาเสียงต้องพูดด้วยเหตุผล

พบ "วัยรุ่น" ติดเอชไอวี-โรคเพศสัมพันธ์สูงขึ้น สธ.ย้ำพกใช้ "ถุงยางอนามัย" เป็นเรื่องปกตื

สธ.ห่วง วัยรุ่น ติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และหนองในเพิ่มขึ้น อัตราการใช้ถุงยางอนามัยต่ำ แนะเข้ารับการตรวจคัดกรอง จัดบริการตรวจฟรีที่ศูนย์การแพทย์บางรัก ตลอดเดือน ก.พ.นี้ ชูแคมเปญ “Love is All Around รักปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา” รณรงค์