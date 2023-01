“ธนกร” ลุยเชียงใหม่สนองนโยบายนายกฯ ชูซอฟต์เพาเวอร์วัฒนธรรมดึงนักท่องเที่ยว คาดปี 66 เข้าไทย 27.5 ล้าน

วันนี้ (26 ม.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำรวจความพร้อมตลอดจนหารือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปี 66 นี้โดยในช่วงเช้า เวลา 11.45 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจความพร้อมการให้บริการผู้โดยสาร และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ในการนี้ นายนิรันต์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้า ตลอดจนแผนในการพัฒนาและรองรับนักท่องเที่ยวขณะที่ในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่” ณ The View All Day Restaurant ซึ่งเป็นการหารือพูดคุยรับฟังปัญหา ตลอดจนร่วมหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ กองทุน We Love Chiangmai สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ชมรมนวดแผนไทยล้านนา สมาคมผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย สมาคมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย หอการค้า YEC สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ฯลฯ โดย นายธนกร กล่าวว่า นายกฯได้มอบหมายให้ลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ซึ่งมีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวอันเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทย และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นการพบปะ สื่อสาร และร่วมมือของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ มีแผนที่จะส่งเสริมเชียงใหม่ โดยการใช้ Soft power ด้านวัฒนธรรมของเชียงใหม่ อีกทั้งยังต้องการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความพร้อมเข้าสู่การเป็น “เมืองแห่งสุขภาพ” อีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ราว 9 ล้านคน ในปี 66 นี้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบกระตุ้นการท่องเที่ยว กว่า 3.9 พันล้านบาท เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยมีโครงการ อาทิ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 โครงการไทยเที่ยวไทย เป็นต้นนายธนกร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยปัจจุบันนี้หลายๆ ประเทศเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้แล้วนั้น จีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญในการท่องเที่ยวของไทย จะเห็นว่า เชียงใหม่เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่มีไฟลต์จากต่างชาติและจีนบินมาลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปัจจุบันเกือบ 20 เที่ยวบินต่อวัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและต่างชาติ คาดในปีนี้จะแตะที่ 27.5 ล้านคน เหล่านี้นั้นล้วนเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวไทย ซึ่งนายกฯ ได้กรุยทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับจีนมาโดยตลอด อีกทั้งด้วยมาตรการการดูแลสาธารณสุขในช่วง covid-19 ที่ผ่านมา ทำให้ช่วงเวลานี้กำลังจะกลายเป็นเวลาทองที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะเดินหน้าได้ต่อไป