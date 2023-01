นายกฯ ปลื้มไทยติด 1 ใน 23 สถานที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวเว็บ Insider ขึ้นชื่อเทศกาลเหมาะชิมชอป

วันนี้ (22 ม.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยติด 1 ใน 23 สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยวในปี 2023 (23 of the best places to travel to around the world in 2023) จากการรายงานของ Insider ซึ่งเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนำเสนอข่าวสารและไลฟ์สไตล์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา (ที่มา: Best Places to Travel Internationally Around the World in 2023 (insider.com)) ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก และได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เว็บไซต์ Insider เลือกให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 23 สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยวในปี 2023 เนื่องจากมีเทศกาลที่น่าสนใจตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลดนตรีฮิปฮอประดับโลก Rolling Loud Thailand 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโรงแรมหรูมากมายในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร และยังเป็นสถานที่ที่เหมาะกับนักชิมนักชอปจากทั่วโลกทั้งนี้ สถานที่อื่นๆ ที่ได้รับเลือกจากเว็บไซต์ Insider ได้แก่ ภูฏาน ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน ดูไบ (UAE) ลุ่มแม่น้ำลัวร์ (ฝรั่งเศส) ญี่ปุ่น ลาสเวกัส (สหรัฐอเมริกา) บาหลี (อินโดนีเซีย) เมรีดา (เม็กซิโก) เกาะคานูอัน อิสตันบูล (ทูร์เคีย) โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ ซิชิลี (อิตาลี) กลาสโกว์ (สกอตแลนด์) อียิปต์ โครเอเชีย อัลอูลา (ซาอุดีอาระเบีย) ชาร์ลสตัน (สหรัฐฯ) ฟีนิกซ์ (สหรัฐฯ) ปารีส (ฝรั่งเศส) และ ซานฟรานซิสโก (สหรัฐฯ)“นายกรัฐมนตรียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากหลากหลายเว็บไซต์ชื่อดัง ให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพและเสน่ห์ของไทย ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงรักได้ไม่ยาก ประกอบกับชื่นชมการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงขอบคุณคนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีมิตรไมตรี อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของคนไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 ล้านคน ในปี 2566 ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคง” นายอนุชา กล่าว