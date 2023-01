เพจดังแซะ “สามกีบ” แบน “ลิซ่า” แต่ยอมจ่ายไปชู 3นิ้วหน้าเวที เย้ยคนส่วนน้อยปวดแสบปวดร้อนเพราะเพลงสรรเสริญ

เชื่อหลังจากที่มีคนจำนวนหนึ่งส่งเสียงโห่ระกว่างที่มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนการแสดงของวง "แบล็คพิงค์" เกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีใต้ที่สนามศุภชลาศัย เมื่อวานนี้ ล่าสุดวันนี้(8 ม.ค.66) เพจเฟซบุ๊ก The METTAD ได้แชร์ภาพข่าวเก่าเมื่อคราวที่เกิดกระแส “แบนลิซ่า” ในกลุ่มสามนิ้วเมื่อปี 2563 พร้อมข้อความระบุว่า “แบนลิซ่า แต่ยอมจ่ายเงินไปชู 3 นิ้วหน้าเวที ต้องยอมใจพวกเธอเลยค่ะนอกจากนี้ เพจ The METTAD ยังได้แชร์วิดีโอคลิปขณะที่มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนการแสดงของวง "แบล็คพิงค์" ที่สนามศุภชลาศัย พร้อมใส่คำบรรยายว่า "พยายามฟังเสียงโดโรทาโบว่าอยู่หลืบไหน"เฟซบุ๊ก The METTAD ยังโพสต์อีกว่า "อวยเหนียวม่วง ป่วนลิซ่า แต่ยืนเกาะหน้าเวทีBP #ขอบคุณที่สนับสนุนลิซ่า นอกจากนี้ ยังได้โพสต์ภาพการแสดงความเห็นของคนในกลุ่มม็อบสามนิ้ว ที่นำเอากรณีเสียงโห่ขณะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่นอการแสดงของวงแบล็คพิงค์ไปขยายผล โดยทางเพจ The METTAD ได้โพสต์ข้อความอธิบายว่า“ไม่เคยไปคอนเสิร์ตก็อย่าเมนท์อะไรอวดฉลาดเลยครับเขาเปิดกันเป็นธรรมเนียมทั้งนั้น คอนฯ อื่นก็เปิดแล้วที่โห่ก็โดโรทาโบส่วนน้อย ที่กรีดร้องเพราะปวดแสบปวดร้อนคนอื่นเขาก็ทำตัวปกติกัน 😂😂😂😂😂”ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก “สมชาย ชอบชาย” โพสต์ข้อความว่า "คอนเสิร์ต BlackPink ที่สนามศุภเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี สุดปัง กีบแดดดิ้นเหมือนโดนน้ำกรดสาด 555555555555555555555"ซึ่งต่อมา ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมข้อความ ระบุว่า "55555555555555555555555555555555555555555555 เชื่อว่า เป็นผลงานของน้องลิซ่า ที่ทำให้เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี จนกีบแดดิ้น"แน่นอน, นี่คือ สองกระแสที่เกิดขึ้น กระแสหนึ่ง ชื่นชมการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้ว ส่วนที่มีเสียงโห่ และกรีดร้อง คือคนส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยส่วนอีกกระแส เชื่อว่า ในงานคอนเสิร์ตดังกล่าว อาจมีกลุ่มแนวร่วม “สามกีบ” หรือ คนรุ่นใหม่ที่นิยมชมชอบม็อบ 3 นิ้ว ไปชมคอนเสิร์ตอยู่ด้วย จึงโห่เพลงสรรเสริญฯส่วนการนำมาขยายผล ก็แล้วแต่ว่า ใครอยู่ฝ่ายไหน ต่างฝ่ายต่างก็ตีความ “เข้าข้างตัวเอง” เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่มีอะไรแปลกพิสดารแต่อย่างใด