รัฐบาลชูกิจกรรมกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น จัด “1 จังหวัด 1 Sport Event” เชิญชวนผู้สนใจติดตามโปรแกรมและเดินทางท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่งท้ายปีเก่ายาวถึงต้นปี 2566

วันนี้ (24 ธ.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดของประเทศได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว โดยให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและระหว่างจังหวัดในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการในหลายกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และลงไปถึงระดับท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการใช้กิจกรรมด้านกีฬาหรือ Sport Event เป็นกลไกขับเคลื่อน โดยตั้งแต่ปลายปี 2565 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดจัดงาน “1 จังหวัด 1 Sport Event” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจรรมเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน พ.ย. 65 เป็นต้นมา หลายจังหวัดได้ทยอยจัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 Sport Event ทั้งการแข่งขันเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน พายเรือ หรือกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ โดยมีกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 16 ธ.ค. 65 มีการดำเนินการจัดงานไปแล้ว 9 จังหวัด เกิดผลทางเศรษฐกิจรวม 15.75 ล้านบาท อาทิ งาน Nan Run จ.น่าน สร้างผลต่อเศรษฐกิจ 3.68 ล้านบาท งานแข่งขันเรือพายในกว๊านพะเยา จ.พะเยา 2.17 ล้านบาท งาน SIX TO SIX Chanthaburi Night Run จ.จันทบุรี 2.64 ล้านบาท เป็นต้นส่วนในครึ่งหลังของเดือน ธ.ค. ที่มีการจัดกิจกรรมและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก อาทิ วันที่ 18 ธ.ค. 65 จ.ระยองจัดกิจกรรมพายทะลุปอด SUP Board @ป่ากลางเมืองระยอง, วันที่ 19-20 ธ.ค. 65 จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม สองแคว วอเตอร์สปอร์ท ส่วนช่วงส่งท้ายปีก็จะมีกิจกรรมในหลายจังหวัดที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไปร่วม อาทิ วันที่ 24-25 ธ.ค. 65 จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมนอนแคมป์ดูดาวตื่นเช้ามาปั่น, วันที่ 25 ธ.ค. 65 จ.กำแพงเพชร กิจกรรมวิ่งเทรล Khlonglan Trail Running 2022, วันที่ 30 ธ.ค. 65 จ.มุกดาหาร จัด กิจกรรมวิ่ง Night Run สีสันแห่งเมืองมุก, วันที่ 31 ธ.ค. 65 จ.ชุมพร จัดกิจกรรม Grand Sand Dune Beach Run and Countdown 2023สำหรับโครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จะทยอยจัดงานไปจนถึงต้นปี 2566 โดยผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สามารถติดตามตารางกิจกรรมทั่วประเทศได้จากลิงก์ bit.ly/3YFeLed ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะทยอยประกาศตารางกิจกรรมของแต่ละเดือนในแต่ละจังหวัดให้ทราบต่อไป