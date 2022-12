กลุ่มบริษัท พราว ชวนเติมความสดชื่นรับปีใหม่ 2566 กับพลุสีสดใสตระการตาริมหาดหัวหินที่โชว์ยาวที่สุดในงาน “Hua Hin Beach Countdown 2023 presented by Pepsi”

กลุ่มบริษัท พราว ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัส เทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย), บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ชวนคุณ ครอบครัว และแก๊งค์เพื่อน ชวนเติมความสดชื่น ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีในงาน “Hua Hin Countdown 2023 presented by Pepsi” จุดแลนด์มาร์คเค้าท์ดาวน์ริมทะเลยิ่งใหญ่สุดในเมืองหัวหิน พบกับพลุดอกไม้ไฟตระการตาสีสันสดใส ยิงต่อเนื่องกว่า 10 นาที เหนือท้องทะเล และบนท้องฟ้าถึง 2,022 ลูก ประกอบแสง สี เสียง ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เริ่มเข้างานได้ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เข้าชมพลุฟรี !!! (โชว์พลุเริ่มเวลา 22.00 น.) ณ ริมหาดหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ทภายในงาน “Hua Hin Beach Countdown 2023 presented by Pepsi” เนรมิตรชายหาดหน้าโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ให้เป็นจุดนั่งแฮงค์เอาท์ริมทะเล ในคอนเซปต์ “Rainbow Colourful Beach” กระจายสีสันความสดใสทั่วชายหาด พร้อมตื่นตาตื่นใจกับไฮไลท์โชว์พลุดอกไม้ไฟถึง 2,023 ลูก ในชื่อชุด “The Colour of Hua Hin” กับพลุดอกไม้ไฟหลากหลายสีสัน ประกอบเสียงเพลง และแสง สี แต่ละชุดสะท้อนถึงโม้เมนท์แห่งความสุขสดชื่นที่เกิดขึ้นในเมืองหัวหิน โดยยิงจากกลางทะเล ขึ้นสู่เหนือน้ำ และท้องฟ้า ยาวต่อเนื่องนานที่สุดในเมืองหัวหินกว่า 10 นาที พลุเริ่มจุด เวลา 22.00 น. เข้าชมพลุฟรี พร้อมอิ่มอร่อยไปกับเทศกาลอาหารจากสวนน้ำ วานา นาวา หัวหินนอกจากนี้ทาง โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ขอนำเสนอแพคเกจพิเศษ กับงาน “New Year’s Eve Party Studio 54” พบกับการแสดงจากแก้ม วิชญาณี นักร้องซุปเปอร์สตาร์ แชมป์อันดับหนึ่งจากเวทีการประกวดเดอะสตาร์ และปาร์ตี้ยุคดิสโก้ พร้อมอิ่มอร่อยไปกับหลากหลายแพคเกจอาหารให้เลือกทั้งบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ, เซ็ตเมนูอาหาร (คอร์ส) หรือปาร์ตี้บาร์บีคิวริมหาด ติดต่อสอบถาม โทร. 032-616-999จูงมือครอบครัว และคนที่คุณรัก มาเติมสีสันให้สดชื่น ต้อนรับปีใหม่ ในงาน “Hua Hin Beach Countdown 2023 presented by Pepsi” ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เข้าชมพลุฟรี !!! (โชว์พลุเริ่มเวลา 22.00 น.) ณ บริเวณหน้าหาดอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Live https://www.facebook.com/khaosod เวลาประมาณ 21.40 น.