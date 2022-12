นายกฯ เปิดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” รับนักท่องเที่ยวคนที่ 10 ล้าน เผย โควิด-19 ปิดทางไปมาหาสู่ แต่ “ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ”

วันนี้ (10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.15 น. ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวครบ 10 ล้านคน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยนายกฯได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 10 ล้าน คือ นางนาจูด อัลไควเตอร์ และ นายไฮซัม อัลมัดลึจ ชาวซาอุดีอาระเบีย จากเที่ยวบิน SV 846 สายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ (Saudi Arabian Airlines : Saudia) ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวคนที่ 10 ล้านได้รับพวงมาลัยดอกไม้แสดงการต้อนรับ รวมทั้งของที่ระลึก Amazing Thailand และของขวัญจากผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย บริการรถ AOT Limousine ส่งนักท่องเที่ยวผู้โชคดีไปยังโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คัน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพ-ซาอุดีอาระเบีย จากสายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ บัตรกำนัลที่พัก ห้องพัก 2 คืน รวมอาหารเช้า ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ​, บัตรกำนัลที่พัก ห้องพัก 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ แบงค็อก รีสอร์ท​, แพกเกจบริการด้านสุขภาพ Medical Check-up จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลเมดพาร์ค บัตรกำนัลสปา จากบริษัท ดีวานา สปา จำกัด, บัตรสวนน้ำแพกเกจครอบครัว จาก Andamanda Phuket และ Vananava Huahin Bitkub Metaverse Virtual Land จากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, บัตรกำนัล Gourmet Thai จากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บัตรกำนัลจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, บัตรกำนัลจากบริษัท สกายเวิลด์ แอดเวนเจอร์ จำกัด (หนุมานเวิลด์) และรางวัล Shopping Bag พร้อมบัตรกำนัล ปากกาสุดหรูและอุปกรณ์เพาเวอร์แบงก์ 1 ชุด จากบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด รวมถึง ชุดช้างเบญจรงค์ และชุดสปา 1 ชุด จากบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มูลค่ารวม 3 แสนบาทนายพิพัฒน์ กล่าวรายงานว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวครบ 10 ล้านคน และขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ช่วยผลักดันและให้การสนับสนุนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเปิดประเทศ งานนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ให้ความไว้วางใจให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางเดินทางท่องเที่ยว จนทำให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถบรรลุเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 ล้านคน ในปี 2565 และเป็นการขอบคุณความร่วมมือและความทุ่มเทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงชาวไทยทุกคนที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีจนสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจอีกครั้งด้าน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเปิดงานว่า วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมา เราประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างกันหยุดไป แต่ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ วันนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยว 10 ล้านคนแล้ว แต่เราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ และจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก เรามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งความสวยงามของธรรมชาติที่ผ่านการพักฟื้นความอุดมสมบูรณ์ อาหาร และศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว โดยตนได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแล้ว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่นักท่องเที่ยวให้เหมือนเป็นคนในครอบครัว เพราะแขกมาเยี่ยมบ้านเรา เราก็ต้องทำให้แขกมีความสุข ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักท่องเที่ยวคนที่ 10 ล้าน ให้มีความสุขและได้รับประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนจากดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้จากนั้น นายกฯ เดินทักทายนักท่องเที่ยวภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโบกมือทักทายและตะโกนเรียกนายกฯจากชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสารว่า “Prime Minister” ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ โบกมือตอบกลับอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมกล่าวว่า “ขอบคุณทุกคนนะ​ Good Evening safety, safety thank you everybody welcome to thailand.จากนั้น นายกฯ เดินเข้าไปบริเวณ Gate D4 เพื่อต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบิน TG917 จากลอนดอน ที่มีผู้โดยสารเดินทางมา จำนวน 359 คน พร้อมมอบพวงมาลัยดอกกล้วยไม้ให้ ทั้งนี้ เมื่อเจอผู้โดยสารที่เป็นคนไทย นายกฯ กล่าวด้วยว่า ยินดีต้อนรับกลับบ้าน