10 ล้านแล้วจ้า! ททท.ฉลองต่างชาติเที่ยวไทยครบ 10 ล้านคน ตามเป้าปี 65 พร้อมเดินหน้าสู่ 20 ล้านคนในปี 66

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งการบ้านรัฐบาล จัดงานณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็น 1 ใน 9 พื้นที่จัดงานฯ ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ครบ 10 ล้านคน ( ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ) ตามเป้าหมายส่งเสริมตลาดต่างประเทศของปี 2565 การจัดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยมี นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ททท. นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อํานวยการท่าอากาศยานดอนเมือง พลตำรวจตรี หม่อมหลวง สันธิกร วรวรรณ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ว่าที่ พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ นางนันทพร โกมลสิทธิ์เวช ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ นางสาวนงลักษณ์ โลหะมาณพ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด Corporate Promotion บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ Miss Tourism World Thailand เข้าร่วมให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย จำนวน 215 คน ที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน SL117 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) จากท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เวลา 08.25 น.โดย ททท. ส่งมอบบรรยากาศแห่งความประทับใจถึงนักท่องเที่ยวทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วย Soft Power of Thailand การแสดงเชิงวัฒนธรรมหุ่นละครเล็ก พร้อมมอบพวงมาลัยดอกไม้คล้องคอ ของที่ระลึกกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ สเปรย์แอลกอฮอล์ ททท. และบัตรกำนัล (Voucher) จากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในเที่ยวบินนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่น สร้างความประทับใจและแสดงถึงความพร้อมของพื้นที่ ในการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพตลอดจนส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในมุมมองใหม่ (Meaningful Travel) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว (Top of Mind) ต่อไปทั้งนี้จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 ธันวาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 195,000 คน (ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565) โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 26,000 บาท/คน/ทริป และมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 5 วัน ซึ่งตลาดนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย ถือเป็นตลาดศักยภาพที่น่าจับตามอง สำหรับจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย 5 อันดับ (อ้างอิงข้อมูล ปี 2562) ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา สงขลา และเชียงใหม่ ตามลำดับขณะที่บริเวณประตู 12 อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมนางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับสายการบิน Tui Airway เที่ยวบิน BY086 เส้นทางลอนดอน-ภูเก็ต เที่ยวบิน BY 086 จากประเทศอังกฤษ เที่ยวบิน 6E 1763 จากประเทศอินเดีย และเที่ยวบิน DL7929/KE663 จากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) รวม 722 คน ภายใต้กิจกรรม "Amazing Thailand 10 Million Celebrations" เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยครบ 10 ล้านคน ตามเป้าหมายส่งเสริมตลาดต่างประเทศของปี 2565 ของ ททท. ณ ท่าอากาศยานสำคัญ 7 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสมุย และด่านพรมแดนทางบก 2 แห่ง ได้แก่ ด่านพรมแดนสะเดา และ ด่านพรมแดนหนองคายทั้งนี้ เป็นการขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ให้ความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และประกาศความสำเร็จแบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำความเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว พร้อมเตรียมเดินหน้าดันยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ 20 ล้านคน ในปี 2566ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากที่มีการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันทั่วโลก ทำให้เราฟื้นตัวได้เร็วมาก เฉพาะเมื่อวานนี้ (9 ธ.ค.65) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า-ออกสนามบินภูเก็ต จำนวน 21,000 คนเศษ และนักท่องเที่ยวในประเทศ 16,000 คนเศษ รวมวันเดียว 37,000 คนเศษ แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของ ททท. ภาครัฐ และภาคเอกชน หากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในระดับนี้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้การท่องเที่ยวของภูเก็ตกลับมาเท่ากับก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ในเร็ววัน โดยปัจจุบันมีตัวเลขนักท่องเที่ยวกลับมา 2 ใน 3 แล้ว