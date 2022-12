“บิ๊กตู่” ปลื้มไทยติดที่ 28 ประเทศดีสุดในโลก อันดับ 1 อาเซียน เหมาะอยู่หลังเกษียณ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบว่า U.S. News & World Report สื่อสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ข่าว คําแนะนําถึงผู้บริโภค การจัดอันดับ และการวิเคราะห์ ได้จัดให้ไทยเป็นอันดับที่ 28 ของประเทศที่ดีที่สุดในโลก (Best Countries) โดยการจัดอันดับจากการสำรวจข้อมูลจากผู้คนทั่วโลกกว่า 17,000 คน พิจารณาจากคะแนนรวมจากปัจจัยต่างๆ อาทิ อิทธิพลทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น การดำเนินธุรกิจ ความคล่องแคล่ว อำนาจในการต่อรอง รวมถึง คุณภาพชีวิตและสังคม (https://www.usnews.com/news/best-countries/thailand)ส่วนประเภท ประเทศที่น่าพำนักอยู่ภายหลังเกษียณ (Best Countries for a Comfortable Retirement) ไทยได้รับการจัดอยู่ในลำดับที่ 19 ของโลก ประจำปี 2022 (พ.ศ. 2565) และถือเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมา 1 อันดับ จากปีที่แล้ว ทั้งนี้ พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ คุณภาพชีวิต อัตราภาษี ความเป็นมิตร สภาพภูมิอากาศ การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน ระบบสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี และการมีค่าครองชีพที่ถูก (https://www.usnews.com/.../best.../best-countries-to-retire)“นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเสมอว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีภูมิประเทศที่ได้เปรียบ อากาศดี ผู้คนเป็นมิตร เอื้อต่อการอยู่อาศัย อีกทั้งยังมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับต่างชาติ ทั้งการย้ายมาพำนักอาศัย และด้านการท่องเที่ยว เป็นที่สนใจ มีชื่อเสียงโดดเด่น ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ประเทศไทยได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง” นายอนุชา กล่าว