“โจชัว หว่อง” เข้าสิง เพจดัง ซัด “สามกีบ” ลามประท้วงผู้นำจีน “ปริญญา” ฟันธงสลายม็อบผิด “โบว์” จวกบางพรรค เห็นมวลชนเป็นเบี้ย

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(19 พ.ย.65) เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ภาพ การประท้วงผู้นำที่มาประชุมเอเปค พร้อมระบุว่า“ไอ้ม็อบต่อต้านapecไปแปะป้ายไล่ล่านั้นผู้นำต่างชาติหลายคนสรุปคือ #สามกีบเป็นศัตรู ภูมิภาค เอเชีย ใช่ใหม?”ก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ เนื้อข่าวจาก “ประชาไท” พร้อมระบุว่า“กลุ่มล้มล้างเอเปค ... ไม่ใช่คนจีนแต่ไปยุ่งนโยบายการบริหารประเทศจีน... และไปปลุกระดมให้ฮ่องกงแบ่งแยกดินแดนจากจีน และไปหมิ่นประมาทผู้นำต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในการประชุมApecว่าเป็นเผด็จการ ... เห้อ!!! ยุยงหาเรื่องความขัดแย้งเข้าอาเซียนซะแล้ว...”ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก การเมืองไทย ในกะลา แชร์ข่าว ที่ อ.ปริญญา ชี้ สลายการชุมนุม กลุ่มราษฎรหยุดเอเปค ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระสุนยาง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบุว่า วันที่ 19 พ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า“#การสลายการชุมนุม ที่แยกถนนดินสอในวันนี้ #ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ #ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยกเลิกไปแล้ว การสลายการชุมนุมในช่วงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคยต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เลย เนื่องจากมาตรา 3(6) บัญญัติยกเว้นไว้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับ “การชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน”ผศ.ดร.ปริญญา ระบุต่อว่า แต่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ยกเลิกไปแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งจะสลายการชุมนุมได้ จะต้องดำเนินการตามมาตรา 21, มาตรา 22, มาตรา 23 และมาตรา 24 จนครบถ้วนก่อน ซึ่งสรุปขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ผศ.ดร.ปริญญา ระบุอีกว่า #หนึ่ง ต้องแจ้งผู้ชุมนุมให้เลิกชุมนุมก่อน (ม.21 วรรคหนึ่ง) #สอง ถ้าผู้ชุมนุมไม่เลิกชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกการชุมนุม (ม.21 วรรคสอง) #สาม ถ้าศาลเห็นว่าเป็นการชุมนุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และสั่งให้เลิกชุมนุม ก็ต้องไปปิดคำสั่งศาลและแจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบ (ม.22 วรรคสี่)ผศ.ดร.ปริญญา ระบุว่า #สี่ ถ้าผู้ชุมนุมไม่เลิกชุมนุมก็ให้ประกาศเป็น “พื้นที่ควบคุม” และกำหนดเวลาให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ (ม.23) #ห้า เมื่อกำหนดเวลาครบแล้วจึงจะถือว่าผู้ชุมนุม “กระทำผิดซึ่งหน้า” แล้วถึงจะดำเนินการจับกุมผู้ชุมนุมได้ (ม.24)ผศ.ดร.ปริญญา ระบุด้วยว่า ดังนั้น แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะอ้างว่า ผู้ชุมนุมขออนุญาตใช้สถานที่ชุมนุมเฉพาะที่ลานคนเมือง การเดินไปสถานที่อื่นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้มีการแจ้งให้เลิกชุมนุมแล้ว แต่การจะการสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ชุมนุมได้ จะต้อง #ไปขอคำสั่งศาลให้สั่งเลิกการชุมนุม จึงจะดำเนินการสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ชุมนุมได้การสลายการชุมนุมที่แยกถนนดินสอในวันนี้ จึงเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังมีการ #ยิงกระสุนยางโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่สหประชาชาติกำหนดไว้ว่า #ต้องยิงต่ำเท่านั้น ไม่ใช่ยิงตัว หรือยิงตาเช่นนี้ แล้วก็ยังมีการ #ทำร้ายสื่อมวลชนที่ไปรายงานข่าวบาดเจ็บไปหลายคน ทั้ง ๆ ที่สื่อมวลชนที่ไปทำหน้าที่ได้ใส่ปลอกแขนสื่อและแสดงตนว่าเป็นสื่อมวลชนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจลืมไปว่า ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถูกยกเลิกไปแล้ว และดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ จะไปสลายการชุมนุม หรือจับกุมผู้ชุมนุมโดยไม่ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะไม่ได้ ที่จับกุมไปก็ต้องปล่อยตัว จะอ้างเหตุว่าดูแลความปลอดภัยผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่มา #ประชุมเอเปค ก็ฟังไม่ขึ้น เพราะ #สถานที่จัดประชุมอยู่ห่างไปเป็นสิบกิโลเมตรผศ.ดร.ปริญญา กล่าวต่อว่า การสลายการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันนี้ ผมเห็นว่าควรจะต้องมีการดำเนินคดีให้เป็นคดีตัวอย่าง เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก แล้วควรต้องฟ้องนายกรัฐมนตรีด้วย เพราะนายกรัฐมนตรี #เป็นผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ และเชื่อได้ว่ารู้เห็นหรืออาจจะเป็นผู้สั่งการด้วยซ้ำเพราะ #การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนายกรัฐมนตรีจะต้องเคารพ หากมีอะไรที่เกินเลยไปกว่ากฎหมาย ก็ต้องปฏิบัติกับผู้ชุมนุมตามกฎหมาย #มิใช่ใช้กำลังโดยผิดกฎหมายและเกินเลยไปเช่นนี้”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD ยังแชร์ทวิตเตอร์ของ โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง พร้อมระบุว่า“พรรคไหนครับ ถ้าป้าเป้าน่ะเพื่อไทยแน่นอน”ทั้งนี้ รายละเอียดในทวิตเตอร์ของ โบว์ ณัฏฐา ระบุว่า "ถามว่าคนสติปัญญาปกติจะรู้หรือไม่ว่าการพยายามเคลื่อนมวลชนที่โกรธเข้าไปในพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยผู้นำโลกระดับสูงสุด อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง และเมื่อคาดการณ์ได้แล้วยังวางแผนและยืนยันที่จะทำแบบนั้นจะมีคำอธิบายอะไรได้ ถ้าไม่ใช่การเห็นมวลชนเป็นเบี้ย เดินหมากไปเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ"ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องที่ตั้งคำถามได้และดำเนินกระบวนการเอาผิดได้หากทำผิด แต่นักการเมืองที่ให้ท้ายการเคลื่อนไหวครั้งนี้มาแต่ต้นจะตีเนียนไม่พูดถึงปัญหาการจัดการการเคลื่อนไหวเลยไม่ได้ รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลการจัดประชุมให้ราบรื่นเรียบร้อย ปล่อยผู้ชุมนุมเข้าไปไม่ได้"และเมื่อมีการฝืนกติกากัน ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย ทั้งจากผู้ชุมนุมและจากเจ้าหน้าที่ และเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้แต่ต้น เมื่อไม่เลี่ยง ก็ต้องถูกตั้งคำถามได้เช่นกันว่าเจตนาคืออะไร และเจตนาของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องคืออะไร"แน่นอน, ประเด็นสลายการชุมนุมม็อบป่วนเอเปค ที่ต่างฝ่ายต่างก็สะท้อนในมุมของฝ่ายตัวเอง เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า สังคม การเมืองไทยในเวลานี้เต็มไปด้วยความขัดแย้ง แบ่งฝ่ายทั้งเป็นที่ทราบกันดีว่า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ถูกตีขนาบทั้ง “ม็อบ 3 นิ้ว” ซึ่งเคยเรียกร้อง ปฏิรูปสถาบันฯ และขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ พร้อม องคาพยพ คสช. พ้นจากอำนาจและม็อบการเมือง ทั้งฝ่ายแค้นและฝ่ายค้าน ที่ไม่ต้องการเห็นความสำเร็จของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ต่อให้ประเทศ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดก็ตามแถมยังได้รับการหนุนหลังจากองค์กรต่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน ในการชุมนุมป่วนเอเปค อีกต่างหากขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุม หรือ ม็อบ ก็ยังเป็นคน “กลุ่มเดิม” ส่วนใหญ่ ที่เคยปะทะกับ คฝ. และก่อความรุนแรงมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น จึงไม่แปลกที่จะเกิดความรุนแรงซ้ำอีก และทุกคนสามารถคาดหมายได้อยู่แล้วนั่นทำให้ความเห็นของ “โบว์ ณัฏฐา” มีเหตุมีผล และน่าคิดอย่างมาก โดยเฉพาะ ที่สื่อถึงบางพรรคอยู่เบื้องหลัง ทำนองว่า “ความรุนแรงสามารถหลีกเลี่ยงได้ ถ้าต้องการหลีกเลี่ยง แต่ไม่หลีกเลี่ยง” ใครยังไม่เข้าใจก็ลองอ่านหลายๆรอบ