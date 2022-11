นายกฯ ขอบคุณคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี จัดประชุมเอเปค 2022 ประสบความสำเร็จ

วันนี้ (19 พ.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีต่อความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคครั้งนี้ ชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกเขตเศรษฐกิจที่ร่วมกันทำงานหนักตลอดปี จนเห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมแม้จะเป็นการจัดการประชุมท่ามกลางความท้าทายในโลก ไทยสามารถจัดการประชุมแบบพบหน้าได้อย่างสำเร็จสมดังความตั้งใจ ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อร่วมมือกันเอาชนะอุปสรรค และความท้าทายของทุกเขตเศรษฐกิจในโลกเห็นเป็นผลสำเร็จ โดยผู้นำเอเปคได้ร่วมรับรอง ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2022 รวมทั้งได้ร่วมรับรอง เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ Bangkok goals on BCG ได้สำเร็จโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ไทยภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ และภูมิใจที่สามารถสนับสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม ไทยในฐานะเจ้าภาพในครั้งนี้ ผลักดันความร่วมมือด้านความยั่งยืน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพราะรัฐบาลตระหนักว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ ต้องควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล จากบทเรียนการนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อพัฒนาธุรกิจ MSMEs และ เน้นการเชื่อมต่อทุกมิติ ด้านการค้าผ่านเขตการค้าเสรีในกลุ่มเอเปค หรือ Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) นอกจากนี้ รัฐบาลได้ใช้โอกาสนี้ นำเสนอความเป็นไทย ถ่ายทอดผ่านสายตาผู้นำ ไปสู่ประชาชนทั่วโลก"จากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย รัฐบาลขอขอบคุณไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจต่างๆ ที่ตอบรับและเข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทีมงานทุกระดับของทุกเขตเศรษฐกิจ และที่สำคัญที่สุดคือประชาชนคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับผู้นำ ผู้ร่วมประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจากทั่วโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากทุกการประชุม จะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย และต่อยอดไปในเรื่องอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับคนไทยต่อไป" นายอนุชาฯ กล่าว