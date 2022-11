เอเปคเริ่มแล้ว นายกฯประเดิมประชุมทางวิชาการ พร้อมต้อนรับปธน.เวียดนามหารือทวิภาคี

"ประยุทธ์" เผย ประชุมAPECเริ่มแล้ว ประเดิมเป็นประธานประชุมทางวิชาการหวังร่วมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เชื่อมสัมพันธ์เขตศก.ต่างๆพัฒนาในทุกมติ พร้อมต้อนรับปธน.เวียดนาม หารือทวิภาคีวันนี้ (16พ.ย.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจถึงความเคลื่อนไหวการประชุมเอเปคมีเนื้อหาระบุว่า พี่น้องประชาชนที่รักครับการประชุม APEC ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งผมจะขอรายงานภารกิจที่สำคัญของผมและรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับเอเปค ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วกันในช่วงนี้ครับวันนี้ (16 พ.ย.65) ในช่วงเช้า ผมได้รับเกียรติให้เป็นประธาน การประชุมทางวิชาการ APEC University Leaders’ Forum 2022 (AULF) ภายใต้หัวข้อ “Preventing the Next Pandemic – The Global Partnership Agenda : Government, Business and Research University” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผมมุ่งหวังว่าการประชุมนี้ จะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สำหรับแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนขยายผลไปถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ นำไปสู่การขับเคลื่อนและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน ระหว่างเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ และการศึกษา ช่วยให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติของทุกประเทศในภูมิภาค อย่างสมดุลและยั่งยืนสืบต่อไปหลังจากนั้น ผมได้ให้การต้อนรับนายเหวียน ซวน ฟุก (H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยา ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเข้าร่วมการประชุม APEC ซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ รวมทั้งหารือทวิภาคี และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบรัฐบาลด้วยครับ