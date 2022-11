เครือข่ายประชาชนออก จม.เปิดผนึกถึง 12 หัวหน้าพรรค จี้ช่วยกันผลักดัน กม.คุมกัญชา ถ้าไม่ผ่านต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมด

ผู้มีเอี่ยวทุนจีนสีเทาเล่น catch me if you can “ธรรมนัส” เคลื่อนไหวยันเป็น “สีขาว” นะจ๊ะ! **“ก้าวไกล” เล่นเกม 2 หน้า ร่วมขบวนการเตะตัดขากัญชา เอาคืน พ.ร.บ.สุราฯ โดนคว่ำ สุดท้ายก็แค่พรรคการเมืองดาดๆ ข้ามไม่พ้นประโยชน์ตัวเอง