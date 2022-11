“ธนกร” ยกท่องเที่ยวไทยฟื้นแรง ผลงาน “บิ๊กตู่-รัฐบาล” คาดดึงเม็ดเงิน 1.5 ล้านล้าน เชื่อมั่น ปชช.เลือกมาลุยงานต่อ

นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยพลิกฟื้นตลาดการท่องเที่ยวไทยปี 2565 ต่อเนื่องปี 2566 ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้ฟื้นตัวแบบ “V-Shape” คือ สามารถทางธุรกิจกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 2-3 เดือนของปลายปีนี้ ซึ่งเป็นไฮซีซันน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยตามเป้าหมาย 10 ล้านคน ผลักดันรายได้การท่องเที่ยวรวม 1.5 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ทำแผนการตลาดปี 2566 เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุลทุกมิติ เน้นการสร้างคุณค่าการเดินทาง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value Sustainable Tourism) ภายใต้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. กระตุ้นความต้องการเดินทาง (Drive Demand) 2. สร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) 3. ต่อยอดพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) และ 4. ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) และผสมผสาน Soft Power ของไทย รวมทั้ง บูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วน เพื่อปักหมุดหมายการท่องเที่ยวของไทยเป็น World Class Destination สร้างการรับรู้และส่งเสริมตลาดในประเทศใหม่ เช่น ซาอุดีอาระเบีย และขยายพื้นที่ไปเมืองรองในตลาดเดิม เช่น ตอนกลางของสหรัฐ ฯ ขณะเดียวกันก็ทำการโปรโมทคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านแคมเปญ “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย...เที่ยวได้ทุกวัน” พร้อมกับเปิดตลาดเชิงพื้นที่ใหม่ๆนายธนกร กล่าวอีกว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง เชื่อว่า ทั้งปี 2565 นี้ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยถึง 10.3 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 2,301 ต่อปี และคาดว่า ปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 21.5 ล้านคน ขยายตัวที่ร้อยละ 108.9 ต่อปี สอดคล้องกับรายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 ต.ค. 65 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 7.56 ล้านคน และในเดือน พ.ย. - ธ.ค.นี้ คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าราวเดือนละอีก 1.5 ล้านคน ขณะเดียวกัน ก็ประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีหน้าอยู่ที่ราว 11-30 ล้านคน สร้างรายได้รวมทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 1.25-2.38 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เน้นทำมากกว่าพูด เน้นเนื้อหาของงานมากกว่าการตอบโต้ทางการเมือง และเน้นแก้ปัญหาประชาชน มากกว่าสร้างวาทกรรมทางการเมืองเพื่อดิสเครดิตคนอื่นรายวันอย่างที่ฝ่ายค้านนิยมทำ ดังนั้น เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ประชาชนเลิกสับสนกับชุดข้อมูลผิดๆ จากฝ่ายค้าน แล้วหันมาสนับสนุนและให้กำลังใจท่านนายกฯ ในการลุยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไปในการเลือกตั้งสมัยหน้า“ขอชื่นชมให้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการใช้เครื่องยนต์ด้านการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟื้นฟูกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตแบบ V Shape รวมทั้งยังมีการขยายฐานลูกค้าด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ของโลก แคมเปญของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ทำให้หลายจังหวัดเมืองรองทั่วประเทศได้รับความนิยมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนด้วย สมกับที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่า เป็นประเทศที่ท่องเที่ยวฟื้นเร็วที่สุดเป็นอันดับ 1 ในโลก และหลายประเทศยังยกให้ไทยเป็นมหาอำนาจการท่องเที่ยวของโลกอีกด้วย” นายธนกร กล่าว