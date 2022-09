กรมอนามัย-สวท-ไบเออร์ไทย ชูแคมเปญ#เช็คให้ชัวร์ คุมให้ถูก มีลูกเมื่อพร้อม"รับวันคุมกำเนิดโลก 65

กรมอนามัย - สวท- ไบเออร์ไทย ผนึกกำลังเดินเครื่องแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม โปรโมทแคมเปญ #เช็คให้ชัวร์ คุมให้ถูก มีลูกเมื่อพร้อม" ในวันคุมกำเนิดโลก 2565 รณรงค์แก้โจทย์8 ความเชื่อผิดๆ เรื่องการคุมกำเนิด ดึงพลังวัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวางแผนครอบครัวที่ดี ลดปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทยวันนี้ (25 ก.ย.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สวท) และบริษัทไบเออร์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ก.ย.ของทุกปี ที่สยามสแควร์ ภายใต้แคมเปญรณรงค์ #เช็คให้ชัวร์ คุมให้ถูก มีลูกเมื่อพร้อม (Breaking Myths)" เจาะกลุ่มวัยรุ่น สร้างการตระหนักรู้ความสำคัญของการคุมกำเนิด เพื่อให้สามารถวางแผนอนาคต และการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ตั้งเป้าลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทยน.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยยังคงเป็นปัญหาสำคัญ จากข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดของกรมอนามัยในปี 2563 วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีอัตราการคลอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวัยรุ่นหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 57,857 คน หรือเฉลี่ย 159 คนต่อวัน ส่วนการคลอดซ้ำมีจำนวน 4,517 คน หรือประมาณร้อยละ 7.8 โดยกลุ่มที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ วัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี พบมีการคลอดบุตรทั้งสิ้น 56,074 คน หรือประมาณ 154 คนต่อวัน ที่ผ่านมากรมอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการทำงานด้านการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีของวัยรุ่น ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเอกชน ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง และการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรตามสิทธิประโยชน์ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ในการลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีลง ไม่เกิน 25 ต่อ 1,000 ประชากร ในปี 2569น.พ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นจำเป็นต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ร่วมรณรงค์กับไบเออร์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง 15 ปี เพื่อส่งเสริมการรอบรู้ด้านสุขภาพ และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในเรื่องความสำคัญของการคุมกำเนิด วิธีการคุมกำเนิด และการวางแผนครอบครัว เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมาในหลายด้าน ทั้งอนาคตของผู้ที่ตั้งครรภ์เอง ปัญหาครอบครัว รวมถึงสุขภาพของผู้เป็นแม่และเด็กในครรภ์ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากการคุมกำเนิดที่ผิดพลาด เกิดจากความไม่รู้หรือมีความรู้แต่ใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้น ในปี 2565 นี้ กรมอนามัยจึงร่วมมือกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และไบเออร์ไทย รณรงค์จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ #เช็คให้ชัวร์ คุมให้ถูก มีลูกเมื่อพร้อม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องของการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ไม่ปล่อยให้ตั้งครรภ์ในขณะที่ตนเองยังไม่พร้อม ในวันคุมกำเนิดโลก 2565ด้าน รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า ปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังคงมีอยู่ ปัจจุบันมีวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์จำนวนมาก ยังมีความเข้าใจผิดเรื่องการคุมกำเนิด ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และนำไปสู่ปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับข้อมูลผิดๆ จากอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ เราจึงได้ดำเนินงานให้ความรู้เชิงป้องกัน โดยการจัดทำคู่มือ 8 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการคุมกำเนิด เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิด อาทิ การกินยาคุมย้อนศรแล้วหน้าอกใหญ่ขึ้น ผู้ที่รับประทานยาคุมกำเนิดหากเลิกกินแล้ว จะทำให้ตั้งครรภ์ยาก กินยาคุมต่อเนื่องทำให้เป็นมะเร็ง นับหน้า 7 หลัง 7 แล้วปลอดภัยแน่นอนมีเพศสัมพันธ์ได้ ผู้หญิงจะไม่ท้องหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีประจำเดือน และยาคุมกำเนิดฉุกเฉินสามารถใช้แทนยาคุมกำเนิดแบบปกติ เป็นต้น เพื่อเป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับการให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ร้านขายยาพ.ญ.ปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แผนกฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่นอกเหนือจากการขาดการตระหนักในเรื่องของการคุมกำเนิดและการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดไม่เหมาะสมแล้ว ยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการใช้ยาคุมกำเนิดอีกด้วย อาทิ ยาคุมกำเนิดมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ในอนาคตทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก ปี 2565 ภายใต้แคมเปญ #เช็คให้ชัวร์ คุมให้ถูก มีลูกเมื่อพร้อม (Breaking Myths) ในวันนี้ ยังมีการแชร์ประสบการณ์การรณรงค์ป้องกันท้องไม่พร้อมในโรงเรียนจากตัวแทนเยาวชน พร้อมกับมินิคอนเสิร์ตจากวง Yes Indeed ส่งเสริมการทำกิจกรรมในหมู่วัยรุ่นแล้ว ยังมีการจัดทำข้อมูล infographic เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่ถูกต้องผ่าน Facebook Page คลับนี้เลดี้คุม by Young Love สื่อวิดีโอออนไลน์ ภายใต้แนวคิด #เช็คให้ชัวร์ คุมให้ถูก มีลูกเมื่อพร้อม โดย สูตินรีแพทย์ นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์ และนางแบบ นักแสดง ติช่า กันติชา ชุมมะ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของ Mission to The Moon และ Facebook Page คลับนี้เลดี้คุม by Young Loveนอกจากนี้สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และไบเออร์ไทย ยังจะจัดกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษา ภายใต้โครงการ Young Love รักเป็นปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยโดยในปีนี้ มีแผนจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10,000 คน เพื่อให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสม ในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์