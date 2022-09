“ประวิตร” หารือทูตออสเตรเลีย เตรียมลงนามแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์-MOU ตั้งศูนย์ต่อต้านค้ามนุษย์

วันนี้ (23 ก.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (H.E. Ms. Angela Jane Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ เชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ ความร่วมมือทวิภาคีในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และการดำเนินการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ปี ค.ศ. 2022-2025 โดยเฉพาะด้านความมั่นคง การต่อต้านการค้ามนุษย์ หารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการเป็นหุ้นส่วนด้านวิจัยและพัฒนา ในสาขาที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาโมเดล BCG ของไทยนอกจากนี้ ได้หารือความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย (Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence) โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องในตอนท้าย เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เน้นย้ำว่า พร้อมสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในปีนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีขอบคุณ และหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสดังกล่าวในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกมิติ และพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในการเยือนไทยในห้วงการประชุมดังกล่าวพล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ เพิ่มเติมว่า วันนี้ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม 2 ประการ คือ (1) ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ปี ค.ศ. 2022-2025 (2) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่ผ่านขั้นตอนพิจารณาของทั้งสองฝ่ายแล้ว โดยกำหนดการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีต่างประเทศและการค้า (DFAT) เพื่อร่วมพิธีลงนามทั้งสองฉบับ ที่กรุงเทพฯ ราวต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้