รัฐบาลชม “ฝน วีระสุนทร” สร้างชื่อศิลปินไทยคนแรกร่วมกำกับภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดัง “Wish”

วันนี้ (18 ก.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลชื่นชมและแสดงความยินดีกับ “ฝน วีระสุนทร” ในฐานะศิลปินชาวไทยคนแรกที่ได้เป็นผู้กำกับร่วมในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง “Wish” หรือในชื่อไทยว่า “พรมหัศจรรย์” ของ Walt Disney Animation Studios สตูดิโอชื่อดังแห่งฮอลลีวูด ถือเป็นผู้ที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในวงการภาพยนตร์ระดับโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ในงาน D23 Expo 2022 ดิสนีย์ได้ประกาศโปรเจกต์ เรื่อง “Wish” ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีของสตูดิโอ และมีชื่อชาวไทย “ฝน วีระสุนทร” เป็นผู้กำกับร่วมภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์เป็นครั้งแรก ร่วมกับ คริส บัค (Chris Buck) ผู้กำกับชื่อดังชาวอเมริกัน โดยภาพยนตร์แอนิเมชัน Wish มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ทางเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว โดยระบุว่า ฝน วีระสุนทร เป็นศิลปินชาวไทยคนแรกที่จะเป็นผู้กำกับร่วมในภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ พร้อมทั้งได้ชื่นชมในความสามารถอันโดดเด่น ทั้งนี้ “ฝน วีระสุนทร” มีผลงานโดดเด่นมากมายในฐานะ Story Artist ให้กับแอนิเมชันของดิสนีย์หลายเรื่อง ได้แก่ Zootopia (2016), Ralph Breaks the Internet (2018), Frozen (2013), และ Moana (2016) รวมทั้งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเรื่องราวและทีมนักวาดเรื่องราว (Head of Story) ใน Raya and the Last Dragon (2021)“รัฐบาลชื่นชมในศักยภาพของศิลปินไทย ที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งประเทศ รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการภาพยนตร์ระดับโลก ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและผลักดันชาวไทยให้มีโอกาสไปร่วมสร้างผลงานและชื่อเสียงในระดับโลกมากขึ้น” นายอนุชา กล่าว