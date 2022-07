“คู่แฝดคนดัง” นักแสดงในวงการฮอลลีวูด

คู่แฝดวัย38 เริ่มต้นด้วยการเป็นนักมวยปล้ำคู่ ตั้งแต่ปี 2007 ก่อนจะรีไทร์ในปี 2018 และผันตัวมาเป็นนักแสดงเรียลลิตี Total Bellas ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตถึง6 ซีซันส์ (ปี2016-2021) ตอนที่มีลูกทั้งคู่ไม่ได้มีลูกแฝดแต่มีลูกชายคนละคน ซึ่งเกิดห่างกันแค่วันเดียว

คู่แฝดสเปราส์ ทำอาชีพนักแสดงตั้งแต่เด็ก ในภาพยนตร์Big Daddyที่นำแสดงโดย อดัม แซนด์เลอร์ และยังเล่นบทเดียวกันใน Diary of a Sex Addict, I Saw Mommy Kissing Santa ClausและThe Master of Disguise บทแรกที่แยกกันเล่นคือเรื่อง The Suite Life of Zack and Cody ทางช่องดิสนีย์ หลังจากเบรคการแสดงไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก พวกเขาก็กลับมาแสดงอีกครั้ง โดย โคล แสดงในเรื่องRiverdale, Five Feet Apart และ Moonshotส่วน ดีแลน มีผลงานใน After We Collided, Beautiful DisasterและMy Fake Boyfriend

แฝดคู่นี้เป็นที่รู้จักจากวงกู๊ด ชาร์ลอตต์ ที่ทั้งคู่ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 โดยโจลร้องนำ ส่วนเบนจีเล่นกีตาร์และร้องประสาน เคยมี 3 อัลบัมติดท็อปเท็นในบิลบอร์ด 200 รวมทั้ง7 ซิงเกิลติดฮอต100 แถมทั้งคู่ยังเคยติดท็อป20 ของ ริช แอนด์ เฟมัส ด้วยความสำเร็จอย่างมากในออสเตรเลีย พวกเขาเริ่มทำธุรกิจอย่างอื่นด้วย ตั้งแต่แบรนด์เสื้อผ้า บริษัทโปรดักชัน ฯลฯ และสมรสกับคนดัง โดยโจลแต่งงานกับ นิโคล ริชชี ส่วนเบนจีแต่งกับ คาเมรอน ดิแอซ

คู่แฝดที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เริ่มเป็นดาราดังตั้งแต่ยังเด็กๆ โดยร่วมกันแสดงบท มิเชล แทนเนอร์ ใน Full House ตั้งแต่ปี 1987-1995 ระหว่างนั้นก็ถ่ายทำโฮมวิดีโอ ที่ส่งให้ทั้งคู่โด่งดังมากในยุค 90s จากนั้นก็มีผลงานIt Takes Two และ New York Minute รวมทั้งมีซิทคอมแล้วก็แอนิเมชันทั้งยังออกหนังสือ มีแบรนด์ของเล่น เครื่องประดับ นิตยสาร และของแต่งบ้านอีกด้วย ทั้งคู่รีไทร์จากอาชีพนักแสดงคู่มาเอาดีสายแฟชั่นในปี 2004 ขณะที่ แมรี-เคท ยังยึดอาชีพนักแสดงจนถึงปี 2011

ก่อนจะเป็นคู่แฝดคนดัง ทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวคาร์ดาเชียน และร่วมแสดงในเรียลลิตีโชว์ของพวกเขา ในปี 2005 ทั้งคู่ได้บทดับเบิลแคสต์ในภาพยนตร์ Sky High ก่อนจะปรากฏตัวใน Keeping Up With the Kardashians ในฐานะเพื่อนสนิทของ โคลเอ คาร์ดาเชียน และในปี 2015 พวกเขาก็มีเรียลลิตีโชว์ของตัวเอง Dash Dolls แต่ออกมาเพียงซีซันส์เดียวก็เลิกไป ตอนนี้พวกเขาร่วมแสดงในเรียลลิตีใหม่ของคาร์ดาเชียน Hulu

เป็นแฝดที่เหมือนกันเกือบ100% ยากที่จะบอกว่าใครเป็นใคร ในจอภาพยนตร์ แอรอน รับบท จิมมี โอลเซน เพื่อนสนิทของ คลาร์ก เคนต์ ใน Smallville 4 ซีซันส์ รวมทั้งแสดงใน Fringe, Killjoys และซีรีส์ในเน็ตฟลิกซ์ Locke & Key ขณะที่ ฌอน รับบทไอซ์แมนในหนัง X-Men 4 ภาค และ The Boys as Lamplighter ซีซันส์2 ล่าสุดมีผลงานใน Rookie

คู่นี้ได้ชื่อว่าเป็นคนดังที่ภาพถ่ายมีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ ตอนที่พวกเขาเกิดในปี 2008 ช่างภาพปาปารัซซีต่างไล่ล่าเพื่อที่จะได้รูปถ่ายของพวกเขา ทว่า พ่อแม่ของพวกเขาตัดสินใจเปิดภาพแรกของคู่แฝดหญิงชายในนิตยสารเฮลโลและพีเพิล รวมมูลค่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่14เดือนหน้าพวกเขาจะอายุครบ14โดยต่างเคยทำงานแสดงร่วมกับแม่ วิเวียนร่วมแสดงใน Maleficcent ส่วนนอกซ์พากย์เสียงใน Kung Fu Panda 3