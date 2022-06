ททท.ทำคู่มือท่องเที่ยวเชิงอาหาร “Taste of Happiness รสชาติแห่งความสุข” 6 จังหวัดหลัก

ททท.จัดทำคู่มือท่องเที่ยวเชิงอาหาร “Taste of Happiness รสชาติแห่งความสุข” ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก 6 จังหวัดหลัก ได้แก่ กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ และภูเก็ต เพื่อนำไปสู่เทรนด์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เร่งดำเนินการฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยโครงการสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ตามแนวคิด BCG Economy และ Happy Model เพื่อมุ่งพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เดินหน้าไปอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยในทุกเส้นทาง ททท. ได้นำแนวคิด BCG เชื่อมโยงการออกแบบกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวหลากหลาย มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมจนกลายเป็นการท่องเที่ยววิถีเศรษฐกิจหมุนเวียน คืนธรรมชาติ สู่ความยั่งยืน ใช้ทรัพยากรของห่วงโซ่อุปทานอย่างคุ้มค่า อาทิ เช่น การนำเสนอร้านอาหารในสไตล์ Farm to table (ส่งต่ออาหารสุขภาพจากฟาร์มสู่โต๊ะ) , Go Green (ลดการใช้พลาสติก) , Zero Waste (แนวคิดลดขยะเป็นศูนย์) , Mindful eating (การกินแบบมีสติ) , Sustainable Chef (การปรุงอาหารเพื่อโลกยั่งยืน) , Ecotariean (อีโคทาเรียน) ,Plant bases Food (อาหารที่ทำมาจากพืช ผัก ผลไม้ เห็ดต่างๆ รวมไปถึงธัญพืช และถั่วทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์) Local Table ในรูปแบบ Locally Grown Produced และ Hyper – Local Foods ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่แปลกใหม่ในด้านกินดี อาหารอร่อย สะอาด มีประโยชน์ ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม สะท้อนอัตลักษณ์ของอาหารถิ่นผ่านวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาค และการสร้างสรรค์เมนูในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่แปลกใหม่ เพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการความปกติวิถีใหม่ หลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19สำหรับ เส้นทาง 6 จังหวัดนำร่อง ยุทธศาสตร์ Gastronomy Tourism ตามแนวคิด BCG Economy และ Happy Model ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต โดยนำเสนอร้านอาหาร คาเฟ่ และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตของชุมชนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีจากการท่องเที่ยว ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิ•TOUCH & TASTE IN THE CITY 3 Day 2 Nights : สัมผัสเสน่ห์ 2 เมืองใหญ่ กรุงเทพฯ – ชลบุรี•CHIANG MAI Green @ The Northern Heart 4 Day 3 Nights : ท่องเที่ยวสดใส ใกล้ชิดธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง Happy Model•CHIANG RAI Exquisite Spots - Delectable Tastes 4 Day 3 Nights : เสพธรรมชาติ ดื่มด่ำบรรยากาศลอยฟ้าบนพารามอเตอร์ ชมภูเขาสวย ละมุนรสชา กาแฟจากแหล่งผลิตชั้นเยี่ยม เที่ยววัดสัมผัสสถาปัตยกรรมความงดงามและความแตกต่าง•KRABI A foodie ‘s paradise 4 Day 3 Nights : สวรรค์แห่งท้องทะเลอันดามัน เพลิดเพลินวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความงดงามธรรมชาติอันซีน คลองหรูด คลองน้ำใส เกาะแก่ง แหล่งดำน้ำ ดูปะการัง หลากหลายกิจกรรม Health & Wellness ที่ชิลกว่าที่คิด สนุกกว่าที่เห็น•PHUKET A Gastronomic Spectrum 4 Day 3 Nights : ครบรสชาติความสุขผสานความอร่อยใน City of Gastronomy กับอาหารการกินที่มีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่สตรีทฟู้ดริมทางถึงร้านมิชลินสตาร์ ไฟน์ไดนิ่ง ที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ออร์แกนิคจากฟาร์มและเกษตรชุมชนผู้ผลิตจากแหล่งต้นทาง พร้อมเที่ยวชมเมืองเก่าสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรม และอาหาร มีแนวโน้มได้รับความสนใจอย่างสูง ททท.จึงได้จัดทำคู่มือการท่องเที่ยว Taste of Happiness รสชาติแห่งความสุข รวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่ม และโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ภายใต้แนวคิด BCG MODEL นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ e-book ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในชุด Guide book : Gastronomy Tourism เพื่อช่วยยกระดับและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสรรค์ความเป็นแบรนด์ไทย และร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยจะทำการเผยแพร่สื่อที่ผลิตผ่านทุกช่องทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://tourismproduct.tourismthailand.org/en/article-detail/652