นายกฯ ร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ BRICS ผ่านระบบทางไกล 24 มิ.ย.นี้

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ BRICS Summit ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ การประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาของโลก (High-level Dialogue on Global Development) ระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market and Developing Countries : EMDC) รวมทั้งร่วมกล่าวถ้อยแถลง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ตามคำเชิญของ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผ่านระบบ (Video Conference) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้นำของกลุ่มประเทศ BRICS ผู้นำประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs) เข้าร่วมการประชุมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า BRICS เป็นกลุ่มความร่วมมือที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และได้จัดการประชุมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่ง BRICS เป็นอักษรย่อของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) ประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และ แอฟริกาใต้ (South Africa) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน BRICS คุณภาพสูงสู่ศักราชใหม่แห่งการพัฒนาระดับโลก” (Foster High-quality BRICS Partnership: Usher in a New Era for Global Development)ทั้งนี้ กลุ่มประเทศ BRICS มีสัดส่วนของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิดเป็น 1 ใน 4 ของโลก และมีตัวเลขการค้าคิดเป็นสัดส่วน 16% ของการค้าโลกโดยนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการฟื้นตัวจากโควิด-19 อย่างสมดุลและยั่งยืน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model) และเสนอแนวทางในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระดับโลกอย่างเสมอภาคและสมดุล