นายกฯ เปิดงานสัมมนา Thailand 5G Summit 2022 ผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ

วันนี้ (16 มิ.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 : “The Real 5G Reader of The Region” ผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand 5G Summit 2022 - “The 5G Leader in The Region” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานในระดับภูมิภาค โดยการส่งเสริมสนับสนุนการใช้งาน และการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G ตลอดจนการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างคลาวด์ เอไอ ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนแพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น เมตาเวิร์ส มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน ทั้งภาคอุตสาหกรรม สาธารณสุข ระบบเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่องค์กรในประเทศไทย รวมถึงสร้างโอกาสการต่อยอดรายได้และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้มากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมองเห็นโอกาสและศักยภาพที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลจึงมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ไม่ใช่แค่การสร้างประโยชน์ หรือความคุ้มค่าให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่ต้องเกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมทุกมิติ ได้แก่ 1. ด้านสาธารณสุข การดำเนินโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ 2. การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อก้าวสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจอัจฉริยะ 3. ด้านการเกษตร มุ่งสร้างให้เกิดเกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 4. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 5. ดิจิทัลสตาร์ทอัพ 6. อี-คอมเมิร์ซ ชุมชน โดยผลงานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงสาธารณูปโภคโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน และการได้รับความร่วมจากภาคเอกชนในการผลักดันให้ประเทศมีความพร้อมด้านโทรคมนาคมที่แข็งแรง รองรับการพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในรูปแบบใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เตรียมความพร้อม เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 อย่างครอบคลุม ได้แก่ 1. การติดตั้ง “เน็ตประชารัฐ” 2. การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำ เพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ 3. การตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และ “ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์” ในพื้นที่ EEC โดยนายกรัฐมนตรีฝากให้ทุกภาคส่วน เร่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม สู่เป้าหมายการเป็น Digital Thailand ที่มีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลทุกมิติ ภายใต้พลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนี้ 1. เร่งพัฒนาทักษะกำลังคน ให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 2. เปลี่ยนภาคเศรษฐกิจดั้งเดิม โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และภาคเกษตรที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยให้หลุดพ้นจากการทำธุรกิจแบบเดิม เตรียมความพร้อมในการทำการค้าในโลกยุคใหม่ 3. เปลี่ยนสังคมเข้าสู่วิถีใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล เป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสใหม่ให้กับทุกคนนายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงาน Thailand 5G summit 2022 ขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม ผ่านกลไกการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G เพื่อผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G ทั้งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐาน ตลอดจนผู้ประกอบการ ผู้แทนจากอุตสาหกรรม สมาคมต่างๆ และสถาบันการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เพื่อให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัล (Digital Hub) แห่งภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจ และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป