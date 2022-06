นายกฯ เตรียมเปิดงานสัมมนา-นิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 พรุ่งนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 : “The Real 5G Leader of The Region” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานด้านเทคโนโลยี 5G ครั้งใหญ่แห่งแรกในประเทศ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และการสนับสนุนขององค์กรเทคโนโลยี 5G ระดับนานาชาติ Global System for Mobile Communications หรือ GSMA จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสร้างความตระหนักการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการลงทุนผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน



ทั้งนี้ การจัดงาน Thailand 5G Summit 2022 จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้กับประเทศและก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด



นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้คนไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้แข็งแกร่งและผลักดันไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมก้าวนำสู่ศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงต่อไป