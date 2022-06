นายกฯ ลั่นปราบค้ามนุษย์หมดจากไทยได้ต้องร่วมมือทุกภาคส่วน ปรับแผนรับรูปแบบที่เปลี่ยนไป

วันนี้ (6มิ.ย.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ในเรื่อง "วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์" โดยมีเนื้อหาดังนี้ พี่น้องประชาชนที่รักครับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์" โดยในปี 2565 นี้ รัฐบาลได้จัดงานขึ้นภายใต้หัวข้อ "ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตา (No Victims, No Tears)" เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายใกล้ตัวของการค้ามนุษย์ ซึ่งนับเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง จึงได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีสถิติการจับกุมและดำเนินคดีสูงขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยเสริมจากสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลให้เกิดการล่อลวงเด็กและเยาวชนเป็นเหยื่อค้าประเวณี การล่วงละเมิดทางเพศ และการบังคับใช้แรงงานเด็ก ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ อยู่ในอัตราที่สูงขึ้น รวมทั้งการใช้แรงงานทาส ทั้งจากแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และการจัดหาแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ที่ไม่ผ่านหน่วยงานรัฐ หรือนายหน้าที่รัฐไม่ได้ให้การรับรอง เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการบังคับใช้แรงงานในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนเครือข่ายคอลล์เซ็นเตอร์ ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันด้วยทั้งนี้ ด้วยบริบทของปัญหามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปมาก รัฐบาลได้ปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำ โดยเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการจัดทำแผนปฏิบัติการในทุกระดับ และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนกระชับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การลดเงื่อนไขในระบบการสืบสวนสอบสวนและกระบวนการยุติธรรม การดำเนินคดีเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์ การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับประเทศ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ การออกมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันเด็กจากการค้ามนุษย์ การดูแลสภาพจิตใจและเยียวยาผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยสู่มาตรฐานสากล ที่เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลกเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ การสร้างความสงบสุข สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเรา ไม่ให้ตกเป็นผู้ถูกกระทำโดยไม่รู้เท่าทันขบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้ผมขอย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย โดยไม่อดทนต่อการค้ามนุษย์ (Zero Tolerance) จะเป็นจริงได้ ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและจริงจังจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้วย โดยเริ่มจากการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว ในโรงเรียน ในสังคมเล็กๆ ของทุกคน ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่วันนี้ และพี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบได้ โดยโทรสายด่วน 1300 (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม) สายด่วน 1506 (กระทรวงแรงงาน) และสายด่วน 1191 (กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์)