"พิพัฒน์" แถลงจัดวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand by UTMB 17-19 กระตุ้นศก.ปรับภาพลักษณ์จชต.

วันนี้ (23พ.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวผลสำเร็จต้อนรับ Amazean Jungle Trail By UTMB ที่ได้รับการบรรจุใน UTMB World Series สนามที่ 2 ของไทยอย่างเป็นทางการ โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวรายงานผลสำเร็จ พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Mrs.Sabrina De Nadai UTMB Asia เข้าร่วมงานนายพิพัฒน์ กล่าวว่า ต้องแสดงความยินดีกับวงการกีฬาวิ่งเทรลในไทย ที่มีสนามวิ่งเทรลมาตรฐานโลกเกิดขึ้นอีกหนึ่งสนาม จากสนามสูงสุดแดนสยามที่ดอยอินทนนท์ สนาม UTMB World Series Major 1 ใน 3 ของโลก Doi Inthanon Thailand by UTMB สู่ใต้สุดของประเทศไทยที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา Amazean Jungle Thailand by UTMB ซึ่งความหลากหลายและความสวยงามทางธรรมชาติ จะเป็น Soft Power ที่ชาวต่างชาติหลงไหล ยิ่งเมื่อนำกีฬากลางแจ้งเช่น การวิ่งเทรลไปผสมผสาน เชื่อว่าจะได้รับการสนใจจากนักวิ่งเทรลทั่วโลกเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันนายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการจัดการแข่งขันและกิจกรรมคู่ขนาน ทำให้เมืองเบตงกลับมาครึ้กครื้นและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนใต้เริ่มถ่ายทอดสู่สายตาคนทั่วโลก ในอนาคตถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยที่จะมีอีกหนึ่งอีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดการแข่งขันและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้การแข่งขันที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 และจะพยายามปรับเส้นทางการแข่งขันให้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย ให้เป็นซิกเนเจอร์ใหม่ของงาน เบื้องต้นได้ประสานงานผ่านหน่วยงานผู้รับผิดชอบของไทย เพื่อประสานหน่วยงานของมาเลเซีย และในอนาคตหากรัฐบาลอยู่ครบเทอมตนจะไปในฐานะรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา แต่หากอยู่ระหว่างการเลือกตั้งตนก็จะไปในฐานะผู้ร่วมงานแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แฮปปี้มาก ดีใจมาก ถือเป็นนโยบายของนายกฯได้เสนอใช้พื้นที่กองทัพในการจัดการแข่งขันเนื่องจากเป็นพื้นที่สวยงามด้านพล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดงาน Amazean Jungle Trail By UTMB ครั้งที่2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้กลไกของกีฬาเป็นสื่อ และต้องการปรับภาพลักษณ์ชายแดนภาคใต้ ที่รัฐบาลพยายามพัฒนา และแก้ปัญหาทุกมิติมาตลอด เช่นอำเภอเบตงจังหวัดยะลาต้องการให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและ4 ปี ที่ผ่านมาได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอัยเยอร์เวง โดยการจัดงานในครั้งแรกส่งผลต่อเศรษฐกิจเกินเป้าที่ตั้งไว้ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี จนต่อเนื่องมาถึงสนามที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8พ.ค.ที่ผ่านมา เบตง ได้รับการบรรจุUTMB World Seriesสนามที่สองของไทย แสดงให้เห็นว่าเราได้รับการรับรองอยู่ในระดับโลกของการวิ่งเทรล และบรรจุในตารางเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องความปลอดภัยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งแม่ทัพภาค4 ผบช.9 ผู้ว่าฯยะลา และอาสาสมัครในพื้นที่ ที่จะช่วยดูแลผู้มาเยือนตลอดเส้นทางแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดละ 3 คนทุก 1 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามงานดังกล่าวคาดว่ามีผลทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ 143 ล้านบาท