เริ่มแล้ว APEC "จุรินทร์" นำประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปค พร้อมหน้า "อเมริกา-รัสเซีย-จีน" รวม 21 เขตเศรษฐกิจ

วันนี้ (17 พ.ค.) เวลา 8.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีการค้าของ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค 2565 (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting 2022: MRT) ครั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยผู้นำระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าจะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมเป็นครั้งแรกแบบพบปะกันในรอบ 3 ปี นับจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งตนในฐานะประธานการประชุมจะทำหน้าที่ในฐานะประเทศเจ้าภาพให้ดีที่สุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กำหนดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ค. 65 จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการคือ วันเสาร์ที่ 21 พ.ค.65 เวลา 9.00-12.30 น. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Ministers Responsible for Trade Meeting: MRT) ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 เวลา 14.30-17.00 น. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค(MRT) เวลา 19.00-22.00 น. Gala dinner โดยไทยเป็นเจ้าภาพอาหารค่ำ และวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65 เวลา 9.00 - 11.15 น. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค(MRT) เวลา 11.45-12.15 น. แถลงข่าวผลการประชุมโดยการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (MRT) ประกอบด้วย 3 วาระสำคัญ คือ ในช่วงเช้าของวันที่ 21 พ.ค.65 เป็นการหารือระหว่างผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) และรัฐมนตรีการค้าเอเปค ในเรื่องแผนงานการขับเคลื่อนเอเปคสู่การเป็นเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิด-19 ต่อด้วยช่วงบ่ายจะเป็นการรับทราบความคาดหวังของผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก ในเรื่องการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 12 (MC12) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิ.ย.65 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปคในเรื่องระบบการค้าพหุภาคี และความคาดหวังที่มีต่อการประชุม MC12ส่วนวันที่ 22 พ.ย.65 รัฐมนตรีการค้าเอเปคจะหารือเรื่องการรับมือและดำเนินชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับโควิด-19 การมองไปข้างหน้า โดยใช้นโยบายการค้าเป็นเครื่องมือในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งทั้ง 3 วาระการประชุมจะสะท้อนหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพของไทย “Open. Connect. Balance.”"เอเปค หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วย สมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป จีนฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ไทยโดยปีนี้ไทยเรารับเป็นเจ้าภาพต่อจากประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากการประชุมนี้แล้วจากนั้นในช่วงปลายปีวันที่ 18-19 พ.ย.นี้ จะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ซึ่งผู้นำสมาชิกเอเปคก็จะเดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยเช่นกัน ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ก็จะมีการประชุมอเปคในระดับต่างๆ ตลอดปี 2565 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านจะรับเป็นเจ้าภาพการประชุม ส่วนทางด้านการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบเอเปค ทางกระทรวงพาณิชย์เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคหรือ MRT (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting 2022: MRT) ซึ่งได้กำหนดการประชุมในระหว่างวันที่ 19-22 พ.ค. ที่โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพ" นายจุรินทร์ กล่าว