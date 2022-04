“บิ๊กตู่” แนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางเทศกาล เน้นมาตรการ Self Clean Up เช็กอาการสม่ำเสมอ

วันนี้ (10 เม.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แนะประชาชนที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เตรียมพร้อมก่อนเดินทางเน้นมาตรการ Self Clean Up เพื่อให้มั่นใจว่าตนเองปลอดจากเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK คัดกรองตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและเมื่อถึงภูมิลำเนาควรออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น ไม่ไปในสถานที่เสี่ยง แออัด พร้อมสำรวจอาการตนเองเข้าข่ายได้รับเชื้อโควิด-19 หรือไม่ อาทิ อาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยเนื้อตัวมาตรการเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง Self Clean Up มีดังนี้ 1) ขอให้บุตรหลานพาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ โดยฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ไปฉีดวัคซีน หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น 2) ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เน้นการสวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ อย่าใช้มือสัมผัสใบหน้า 3) หลังกลับจากสงกรานต์ ให้สังเกตอาการตนเอง 7 วัน ตรวจ ATK เมื่อมีอาการสงสัยติดเชื้อ และ WFH ตามความเหมาะสมขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (10 เมษายน 2565) รวม 25,139 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 25,072 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 67 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,660,050 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 25,509 ราย หายป่วยสะสม 1,437,935 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) และผู้ป่วยกำลังรักษา 250,973 ราย เสียชีวิต 108 ราย