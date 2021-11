รมว.วัฒนธรรมเปิดงาน “Seeds for the future 2021” เปิดโอกาส นศ.เพิ่มพูนทักษะดิจิทัล

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “Seeds for the Future 2021” ที่บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านไอซีทีได้เพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญ และร่วมทำเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรม ภายใต้ภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านบุคลากรไอซีทีของประเทศโครงการ “Seeds for the Future” ซึ่งริเริ่มขึ้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2551 เป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมระดับโลกของหัวเว่ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรไอซีทีในระดับท้องถิ่นและเชื่อมความสัมพันธ์ในด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ แต่ละปีกิจกรรมจะประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โดยตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 10 คน จะมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านไอซีทีที่ประเทศจีน ร่วมกับนักศึกษาจากอีก 125 ประเทศทั่วโลก พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีล้ำสมัยของหัวเว่ยในเมืองเซินเจิ้นและกรุงปักกิ่งในระหว่างพิธีเปิดงาน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้ รวมถึงโอกาสที่ได้แบ่งปันวัฒนธรรมไทย อาทิ การแห่ขันหมากซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในพิธีแต่งงานของไทย ให้เพื่อนนักศึกษาจากประเทศอื่น ๆ เช่น มอริเชียส แคนาดา สวีเดน ได้เรียนรู้ประเพณีไทย รวมทั้งยังได้เล่าถึงโอกาสและประสบการณ์ในการร่วมงานกับหัวเว่ยด้วยทั้งนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน ว่า เทคโนโลยีเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมโลกในทุกมิติ ภายใต้วิถีชีวิตแบบนิว นอร์มอล รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านดิจิทัล โดยส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงความรู้มากมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ต้องขอขอบคุณหัวเว่ย ที่ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีที ตลอดจนมอบโอกาสและประสบการณ์อันล้ำค่า ให้แก่นักศึกษาทุกคนด้านนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย ประเทศไทย กล่าวในระหว่างพิธีเปิดงานว่า อนาคตทางดิจิทัลอยู่ใกล้แค่เอื้อม ทำให้เราต้องสร้างบุคลากรด้านดิจิทัลเป็นอย่างมาก ที่หัวเว่ย เราเชื่อมั่นว่า เมล็ดพันธุ์สามารถที่จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ เป็นดอกไม้ที่สวยงาม และเป็นอนาคตที่สดใสได้ ด้วยโครงการดิจิทัลมากมาย เราจะช่วยลดช่องว่างระหว่างความรู้ในตำราและทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานจริงและการก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เราภูมิใจที่รู้ว่าโครงการ Seeds for The Future ของหัวเว่ยนั้น ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2551 และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีต่อไป และขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีของไทยต่อไปภายใต้พันธกิจ ‘Grow in Thailand, Contribute to Thailand’” หัวเว่ยริเริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ มากมายอย่างเช่น Seeds for the Future เพื่อส่งเสริมทักษะและศักยภาพของเยาวชน เดินหน้าลดช่องว่างระหว่างความรู้ในห้องเรียนและทักษะที่จำเป็นในการทำงานจริง หัวเว่ยเดินหน้าจับมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน