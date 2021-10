“ธนกร” เผย รัฐบาลเดินหน้าพร้อมเปิดเรียนเทอม 2 แบบ On Site 1 พ.ย.นี้ ทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง

วันนี้ (29 ต.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศนโยบายเดินหน้าเปิดประเทศรับการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สอดรับกับการยกเลิกเคอร์ฟิวพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร มีผลเวลา 23.00 น. คืนวันที่ 31 ตุลาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในส่วนของด้านการศึกษาหลังจากที่มีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถทยอยเปิดเรียนแบบ On Site และแบบผสมผสาน ได้ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ on site ภายใต้มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยมีสถานศึกษาทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง ที่มีความพร้อมในการเปิดเรียน On Site โดย ศธ.กำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติที่ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จําแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (พื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีเขียว) อาทิ สถานศึกษาต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC ) มีการรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID ครูและบุคลากรในพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้ม ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ร้อยละ 85 ขึ้นไป ส่วนในพื้นที่สีอื่นๆ ต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ร้อยละ 85 ขึ้นไป เว้นระยะห่างในห้องเรียน จัดระบบบริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ มีการตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน รวมถึงการสุ่มตรวจ ATK ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการจำกัดคนเข้า-ออก เน้นการปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลแบบครอบจักรวาลอย่างเข้มข้น Universal Prevention นอกจากนี้ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก็ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 63 แห่งแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนนานาชาติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีผู้ที่แสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั่วประเทศแล้วกว่า 3.8 ล้านราย มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12 ขึ้นไป (นักเรียนชั้น ป.6/ม.1/นักศึกษา ปวช.1-3/ปวส.1-2) สะสมแล้วจำนวน 2.6 ล้านราย คิดเป็น 68.26% ของผู้ประสงค์ฉีด (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564) โดยภาพรวมวัคซีนไฟเซอร์เป็นไปตามแผน ส่งมอบแล้วจำนวน 8 ล้านโดส มีการเตรียมจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มนี้จำนวน 5.7 ล้านโดส ซึ่งทุกหน่วยงานเร่งรณรงค์ทำความเข้าใจให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองเอง“นายกรัฐมนตรีกำชับการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียน ครู รวมไปถึงบุคลากรภายในโรงเรียนทุกระดับ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนโดยคาดหวังให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียน On Site ให้มากที่สุด ยึดมาตรฐานความปลอดภัยของนักเรียนอย่างเข้มข้น ซึ่งแนวทางต่างๆ ที่กำหนดออกมาเชื่อเป็นตัวอย่างให้นานาชาติถือปฏิบัติได้” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว