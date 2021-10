โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26

วันนี้ (28 ต.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางนำคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไป เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยที่ 26 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า ในการประชุมระดับผู้นำ COP26 ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่อความท้าทายสำคัญของโลก เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ นายกรัฐมนตรีจะได้นำเสนอยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย (Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงปารีส และย้ำให้ประชาคมโลกทราบถึงเป้าหมายของไทย และการดำเนินการที่แข็งขันของไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา“เป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะได้แสดงบทบาท และความมุ่งมั่น ร่วมกับนานาประเทศในการตระหนัก และการกำหนดนโยบายเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาใหญ่และส่งผลกระทบกับชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนในโลกโดยในปีนี้ สหราชอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม COP26 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้เชิญประมุขและผู้นำรัฐบาลจากทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมกว่า 25,000 คน เข้าร่วมการประชุมด้วย คำเชิญดังกล่าวแสดงถึงความสำคัญสำหรับผู้นำระดับโลกในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมที่มุ่งเป้าไปที่การบรรลุเป้าหมาย COP ที่ประสบความสำเร็จและการดำเนินการที่ประสานกันเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ