กสม.เร่งเดินหน้าแก้กม.หวังช่วยอัพระบบสถานะจากบีเป็นเอ เพื่อให้ทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพขึ้น

วันนี้ (30ก.ย.) น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแถลงถึงคืบหน้าในการดำเนินงานของ กสม. เพื่อประกอบการเข้ารับการประเมินสถานะจาก B เป็น A ต่อคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) ว่า ที่ผ่านมากสม.ชุดที่ 3ได้ดำเนินการหลายประการเพื่อให้ กสม.กลับมามีสถานะ A ดังเดิม กสม.ชุดที่ 4 ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งในปลายเดือนพ.ค. 2564 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ กสม.ได้รับการปรับสถานะกลับมาเป็น A ซึ่งจะมีผลให้ กสม.สามารถแสดงบทบาทในเวทีสากลได้มากขึ้น ทำหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย กสม.ได้เตรียมแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานนับตั้งแต่เดือนธ.ค.63 ไปยังคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub- Committee on Accreditation) หรือ SCA ในเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายในต้นสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะการแก้ไขข้อห่วงกังวลของ SCA ในประเด็นต่าง ๆประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ SCA กังวล คือ เรื่องความเป็นอิสระของ กสม. อันเนื่องมาจากบทบัญญัติมาตรา 247 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่ง60 และมาตรา 26 (4) ในพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ กสม.ต้องชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใดในโลกที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว ในประเด็นนี้ กสม.ได้มีมติให้ดำเนินการขอแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยได้ประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติด้วยแล้วนอกจากนี้ยังมีประเด็นอำนาจหน้าที่กึ่งตุลาการในการไกล่เกลี่ยของ กสม. ซึ่งเห็นควรให้มี เพื่อให้ กสม.สามารถแสวงหาข้อยุติของข้อพิพาทโดยสมานฉันท์ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยได้อย่างรวดเร็ว