ครม.รับข้อสั่งการนายกฯเร่งจัดหา ATK "อนุทิน" ชี้ WHO รับรอง Professional use ไม่ใช่ Home use

วันนี้ (24ส.ค.) เวลา 13.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบการขอปรับปรุงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมศบค.ครั้งที่ 12/2564 และการประชุมครม.เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมาโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการนำผลสรุปการประชุมศบค.เข้ามาเพื่อให้ครม.รับทราบ ทั้งนี้ในครั้งนี้เป็นการขอแก้ไขข้อความจากเดิมที่ระบุ ในการประชุมศบค. ดังกล่าว โดยข้อความเดิมเขียนไว้ ว่าการเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WTO) รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจ เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที และพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด เป็นข้อความว่า ในเรื่องการจัดหาซื้อชุดตรวจ ATK นี้ ขอให้สาธารณสุขเร่งดำเนินการให้ได้โดยเร็ว หากมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดน.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า สำหรับการแก้ไขข้อสั่งการครั้งนี้ นายกฯได้เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการศบค.ปรับปรุงแก้ไขข้อสั่งการ และฝ่ายเลขาฯได้พิจารณาทบทวนสรุปผลการประชุมดังกล่าว และตรวจสอบจากบันทึกการประชุม ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายกฯได้สั่งการในที่ประชุม ว่า ในเรื่องการจัดหาซื้อชุดตรวจ ATK นี้ ขอให้สาธารณสุขเร่งดำเนินการให้ได้โดยเร็ว หากมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด นอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข รายงานว่าการสำหรับการจัดซื้อชุดตรวจ ถ้าจะผ่านWHO มีเพียงชุดตรวจสำหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์( Professional use )ที่ให้การรับรอง แต่ในส่วนสำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use) WHO ยังไม่ได้ให้การรับรองใดๆทั้งสิ้น