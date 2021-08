"บิ๊กตู่" ประชุมโควิด "อนุทิน" ยันยาฟาวิพิราเวียร์พอ แต่ขาดเตียงไอซียูกำลังขยาย "ได๋" โผล่ร่วม

วันนี้ (13ส.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation และ Community Isolation และการนาส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) บ้านพักภายในกรมทราบราบ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หรือ (ร.1 ทม.รอ.)โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และะ รมว.สาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขา สมช.ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรววการอุดมศึกษาฯ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กทม. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรและผู้แทน อปท. และ ผู้แทนภาคประชาสังคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและผู้แทน อปท.- ผู้แทนภาคประชาสังคม นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทน อปท. รวมทั้ง ผู้แทนภาคประชาสังคม นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรี ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมดูแลผู้ติดเชื้อแบบ Home Isolation ,Community Isolation โรงพยาบาลสนามและการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆขณะที่นายอนุทิน ยืนยันว่าขณะนี้ยาฟาวิพิราเวียร์มีเพียงพอ แต่ในส่วนของเตียงไอซียู ขณะนี้มีความต้องการใช้เตียง 5,000 เตียง แต่มี1,500 เต็มแล้ว ซึ่งกำลังเตรียมขยายเพิ่ม ในส่วนของการขนย้ายผู้ป่วยทางด้านกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม ได้ประสานงานการขนส่งผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยใช้บริษัท ขนส่ง จำกัด เสริมขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่ โดย7 จังหวัดตอนใต้ไม่มีปัญหา เบื้องต้นดำเนินการโดยรถไฟการเดินทางทางบกดีที่สุด นอกจากนี้กระทรวงกลาโหม ได้ย้ำว่ากองทัพ จะช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มกำลังในทุกด้าน พร้อมการจัดรถรับส่งผู้ป่วย แยกผู้ป่วย มอบอุปกรณ์แพทย์ และอาหาร ให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามผู้สื่อข่างรายงานว่า ปลัด กทม.รายงานต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ การดูแลผู้ป่วย HI ซึ่งมีอุปกรณ์ วัดไข้ วัดออกซิเจน ยาฟ้าทะลายโจร สถานการณ์ภาพรวมการดูแลผู้ป่วยด้วยการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) พื้นที่ กทม. ของกรมการแพทย์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่เข้าระบบทั้งหมด 61,376 คน ส่วน CI มีศูนย์พักคอย 67 แห่ง มี CI plus เป็น รพ.สนาม หากเปิดได้ทุกส่วน จะมีจำนวนเตียงถึง 10,000 เตียงทั้งนี้ รายงานข่าว แจ้งว่า การประชุมครั้งนี้ “ได๋” ไดอานา จงจิตตนาการ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนั่งอยู่กับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. โดย “ได๋” รายงานแทนภาคประชาสังคม ว่า ได้รับแจ้งและขอช่วยเหลือ 2 หมื่นกว่าราย ขณะนี้จะมีโครงการ Back Home ส่งกลับรักษาที่ภูมิลำเนา การช่วยเหลืออื่นๆ ได้ตั้งศูนย์พักคอย ที่ประเวศ และมีอีกที่ ซึ่งทางนายตัน ภาสกรนที นักธุรกิจให้การสนับสนุน สถานการณ์ผู้ป่วยจากเขียว ไปเหลืองซึ่งเริ่มวิกฤต มากพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอบคุณทุกส่วน และทำให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ทุกหน่วยงานต้องปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลางขอรับความช่วยเหลือ การกำจัดขยะติดเชื้อ การบูรณาการทั้ง กทม. และ ตจว. ในขั้นตอนต่างๆ การทำ bubble and seal ให้ถูกต้อง การทำงานต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกัน การแก้ปัญหาแรงงาน การติดตามวัคซีนและยาใหม่ๆ ที่ สาธารณสุข รับผิดชอบ และเสนอมา ต้องเตรียมวัคซีนสำหรับช่วงปลายปีเพิ่ม ขณะนี้ได้เริ่มพูดคุยแล้ว