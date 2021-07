ครม.เห็นชอบ 50 ทุน ป.โท-เอก โครงการต่อเนื่องระยะที่ 5 ก.เกษตรฯ พัฒนาด้านงานวิจัย

วันนี้ (13 ก.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ว่า ครม.เห็นชอบโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียระยะที่ 5 (ปี 2566-2570) จำนวน 50 ทุน วงเงินงบ 59.05 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณผู้รับทุนต่อเนื่องถึงปี 2574 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และทดแทนอัตรากำลังด้านงานวิจัยที่จะเกษียณอายุราชการภายในปี 2574 จำนวน 840 คน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 50 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาโท 25 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 25 คน ซึ่งจะเปิดรับสมัครปีละ 10 คน ระยะเวลาการศึกษาต่อภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ในภาควิชาและสาขา ดังนี้1. ภาควิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมและเทคโนโลยี School of Engineering and Technology (SET) สาขาวิชา เช่น Computer Science, Information Management, Water Engineering Management2. ภาควิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการธุรกิจการเกษตร School of Environment, Resources and Development (SERD) สาขาวิชา เช่น Argi-Business Management, Aquaculture and Aquatic Resources Management, Natural Resources Management3. ภาควิชาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ School of Management (SOM) สาขาวิชา เช่น Finance, Human Resources, International Public Management, Marketingนางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาชดใช้ทุนด้วยการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน กรณีที่ไม่กลับมาปฏิบัติราชการเพื่อใช้ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้เงินตามที่กระทรวงเกษตรฯ ได้จ่ายเป็นทุนการศึกษาไปแล้ว และต้องชดใช้เบี้ยปรับเป็นเงินอีก 1 เท่าของเงินทุนดังกล่าวด้วย