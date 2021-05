พลาดหรือจงใจ? “อสมท” ลงวันที่ข่าวพระราชสำนักผิด แฉศาสดา ศักดิ์ เจียม-ปิยบุตร “รศ.” มาตรฐานฟ้าเดียวกัน

งานเข้า! “อสมท” ลงวันที่ข่าวพระราชสำนักผิด ย้อนหลังเป็นเดือน “ดร.อานนท์” ชงทันควัน ก่อนทัวร์ลงคณะใหญ่ จวกหนัก “จงใจ” ให้ “สามกีบ” เล่น? “บุญเกื้อ” แฉสองศาสดา 3 นิ้ว ไร้ผลงานระดับสากล แค่มาตรฐานฟ้าเดียวกันของ “ทอน”น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (26 พ.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก the truth แชร์อ่านต่อที่ truthforyou.co หัวข้อ “สำนักข่าวไทย อสมท แพร่ข่าวในหลวงเสด็จฯ 25 พ.ค. 64 ผิดเป็น เม.ย. คนไทยสงสัยจงใจโยงข่าวลือเท็จหรือไม่?ทั้งนี้ สาระสำคัญระบุว่า “จากที่เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งอัมพรสถานในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 6 พระอาราม เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 7 พระอาราม เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าประจำปี 2564ด้าน ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้โพสต์ข้อความถึงข้อควรสังเกตความผิดพลาดของสื่อในการนำเสนอข่าวพระราชสำนักว่า สำนักข่าวไทย อสมท ลงวันที่ข่าวในพระราชสำนักผิด ย้อนหลังไปหนึ่งเดือนทั้งนี้ เมื่อข้อความ และเรื่องราวดังกล่าวของ ดร.อานนท์ ได้เผยแพร่ออกมา ทำให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยตั้งคำถามถึงการเสนอข่าวของสื่อดังกล่าว เช่นก็อ้างลงผิด ก็ขอโทษมันจึงได้ใจ ทั้งที่ 2 เดือนนี้ คำพูดต่างกันมาก จะอ้างอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นอ่านแล้วก็พูดไม่ออก คือ เป็นเรื่องที่ไม่ควรผิดพลาดเลยค่ะ กำลังทำเรื่องการเสนอข่าวย้อนหลังรึคะ ถ้าไม่ มันแปลก Something is wrong! นะคะ สมควรพิจารณาตนเองอย่างยิ่งค่ะถึงเวลาปฏิรูปสื่อได้รึยัง สื่อคือเครื่องมือสร้างความสับสน ปั่นป่วน ยั่วยุให้สังคมแตกแยกจะครบทุกสื่อแล้วมั้งคะ– แปลข่าวผิด —>ขอโทษ– สรุปข่าวผิด—>ขอโทษ– ลงวันที่ผิด—>แล้วก็คงขอโทษ25 เมษา เป็นวันอาทิตย์ ไม่ใช่วันอังคาร มีเจตนาอะไร? ก่อนจะอ่านออกข่าวได้ ทุกอย่างต้องขัดเกลามาให้ถูกต้อง (Proofread) เพราะไม่ใช่ “ข่าวด่วนฉุกเฉิน” สำนักพระราชวังส่งข่าวมาให้ รับรองว่า ไม่มีผิดพลาด แต่ อสมท มีเจตนาอะไร ควรจะถือว่าความผิดสำเร็จแล้วบอกตรงๆ นะ ว่าลงผิดแบบนี้ ข้ออ้างฟังไม่ขึ้นจริง เจตนาทำให้ฝั่งตรงข้ามโจมตีกลับแน่นอน คนจบใหม่ๆ หางานไม่ได้เยอะแยะไล่ออกบ้างก้อได้นะสื่อหลักนะเนี่ย ไม่ควรพลาดเรื่องแค่นี้เลย ตั้งใจไหมคะเนี่ยเหมือนจงใจทำให้พวกไม่พิจารณาให้ดีคิดว่า เป็นภาพข่าวเก่าค่ะทวิตเตอร์ สศจ.เล่นเรื่องนี้แล้วค่ะสำนักข่าวไทย อสมท #ลงวันที่ข่าวในพระราชสำนักผิด ย้อนหลังไปหนึ่งเดือน เลยเป็นประเด็นให้พวกล้มสถาบันเอาไปเล่นได้ ความผิดพลาดนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง #หรือมีความตั้งใจให้ผิดกันแน่ครับ?ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เฟซบุ๊ก ของนายบุญเกื้อ ปุสสเทโว แกนนำพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความระบุว่า“จบข่าวลือ เรื่องลวงโลก มาดูเรื่องจริง...ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” นั้น ท่านได้แต่ใดมา?!?ปกติอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ลงในวารสารที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ จึงมีสิทธิ์ได้ตำแหน่งนี้ แต่ว่าทั้ง นายสมศักดิ์ เจียม และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายปี จนเป็นถึง “รศ.” แต่เมื่อตรวจสอบแล้วกลับไม่พบว่าทั้งสองคนนี้เคยมีผลงานระดับสากลเลย แม้แต่ชิ้นเดียวโดยเฉพาะ นายปิยบุตร มีเพียงผลงานกลวงๆ ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือระดับท้องถิ่นในเครือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ที่มี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นเจ้าของ ชงกันเอง ปั้นกันเอง ดันกันเอง เพื่อชุบตัว โดยทำกันเป็นขบวนการจึงไม่แปลก ที่เมื่อเขาลาออกจากการเป็นอาจารย์จะมาร่วมงานทางการเมืองกับ นายธนาธร แล้วให้คำปรึกษาแบบผิดๆ เพี้ยนๆจนพรรคต้องถูกยุบและคณะกรรมการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ถือเป็นความโชคดีที่เขาลาออกจากอาจารย์ มิเช่นนั้น เขาก็คงจะยังคงเข้าไปปลูกฝังความคิดที่เป็นพิษภัยให้กับนักศึกษาอีกจำนวนมาก สร้างผลิตผลที่เป็นพิษภัยออกสู่สังคมได้อีกมากมายต้องยอมรับว่า ทั้งสองคนมีความสามารถในการกุข่าวสร้างกระแสปั่นหัวพวกสามกีบ ด้วยการเขียนข้อความเท็จเพียงไม่กี่ประโยคก็สามารถทำให้สามกีบนับแสนคนหลงเชื่อและสามารถชี้นำให้ลูกศิษย์ต้องคดีเข้าคุกเข้าตะรางกันไปนับร้อยคน โดยที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบ#รองศาสตราจารย์_ท่านได้แต่ใดมา#สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล#ปิยบุตร แสงกนกกุล#คณะก้าวหน้า”แน่นอน, สิ่งที่ อสมท ผิดพลาด ถือว่าอยู่ในจังหวะคราวซวยเหมือนกัน และยากที่จะแก้ตัว เพราะอยู่ในท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ไม่เป็นมงคลเกี่ยวกับ “สถาบัน”อย่าลืมว่า ข่าวลือเรื่องนี้กระแสแรงมาก เพราะขบวนการปล่อยข่าวผ่านโซเชียลทำกันอย่างเป็นระบบ และทำให้ประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อด้วย แม้ว่าจะมีการสยบข่าวลือจากหลายฝ่ายแล้วก็ตามดังนั้น การที่ อสมท. ทำเรื่องผิดพลาดขึ้นเช่นนี้ เท่ากับว่า ตอกย้ำกระแสข่าวลือให้โหมกระพือขึ้นมาอีกอย่างจริงจัง นี่คือ ประเด็นส่วนประเด็น สมศักดิ์ เจียม และ ปิยบุตร ที่ถูกแฉเรื่องตำแหน่ง “รศ.” ไม่ได้มาตรฐานสากลนั้น เป็นเรื่องที่เจ้าตัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้รับตำแหน่งนี้ต้องออกมาชี้แจง เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อย หรือ อาจเป็นเรื่องที่ต้องรื้อมาตรฐานกันยกใหญ่ด้วยหรือไม่ เหมือนกับที่ปล่อยให้มีกรณีวิทยานิพนธ์ อ้างอิงผิดพลาดเกิดขึ้น แถมยังเชื่อมโยงกับ การนำมาใช้ปลุกระดมโจมตีสถาบันด้วยที่สำคัญ ทั้งสองคนที่ถูกแฉเรื่องนี้ เป็นถึง “ศาสดา” ของ เหล่าสาวก 3 นิ้วด้วยเหนืออื่นใด ในกรณี “ปิยบุตร” ที่ถูกแฉว่า ผลงานส่วนใหญ่ ตีพิมพ์ลงนิตยสาร “ฟ้าเดียวกัน” นั้น ก็แทบไม่ต้องสงสัย เพราะแนวคิดของ “ปิยบุตร” ในทางการเมือง สื่อที่จะลงตีพิมพ์ให้ได้ ก็มีแต่ “ฟ้าเดียวกัน” ของ นายธนาธร เท่านั้น เพราะมันคือ แนวคิดปฏิรูปสถาบันฯ อย่างที่พวกเขาเห็นด้วยและสนับสนุนม็อบ 3 นิ้วอยู่ในเวลานี้